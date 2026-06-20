Beniaminek piłkarskiej ekstraklasy Wieczysta Kraków finalizuje kolejny transfer w przerwie letniej przed sezonem. Do klubu sprowadzono właśnie Chorwata Duje Dujmovicia, który został wykupiony z bośniackiego Zrinjskiego Mostar. Podpisał z Wieczystą dwuletni kontrakt, z opcją przedłużenia umowy o kolejny rok. Wcześniej krakowski klub ogłosił transfery norweskiego pomocnika Tobiasa Christensena z Rapidu Bukareszt i pomocnika Bena Lederman z Maccabi Tel Awiw.

Wieczysta Kraków jest aktywna na rynku transferowym. W przyszłym sezonie zagra w PKO BP Ekstraklasie / Jarek Praszkiewicz / PAP

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22-letni Dujmović wcześniej był zawodnikiem: NK Solin, HNK Rijeka, HNK Sibenik, a następnie - przez ostatnie półtora roku - Zrinjskiego Mostar. Z tym klubem grał w m.in. w Lidze Konferencji. Mierzący 190 cm stoper jest już trzecim piłkarzem pozyskanym przez Wieczystą w tym tygodniu. W czwartek sfinalizowano transfer norweskiego pomocnika Tobiasa Christensena z Rapidu Bukareszt, a w piątek pomocnika Bena Lederman z Maccabi Tel Awiw.

Christensen urodził się 11 maja 2000 roku w Kristiansand. Dotąd grał m.in. w Molde FK, Valerengę, węgierskim Fehervar FC oraz Rapid Bukareszt. W minionym sezonie zagrał w 36 meczach rumuńskiej ekstraklasy i zdobył jedną bramkę.

Norweg, który ma też w dorobku występy w młodzieżowych reprezentacjach kraju, jest pierwszym piłkarzem pozyskanym przez Wieczystą w tym oknie transferowym.

Z kolei Lederman, którego transfer Wieczysta ogłosiła w piątek, urodził się 8 maja 2000 roku w Los Angeles. Piłkarską karierę zaczynał w Point Break Soccer Academy. Potem szkolił się w akademii Barcelony. Kolejnymi klubami w jego karierze były KAA Gent i Hakoah Amidar Ramat Gan. Stamtąd na początku 2020 roku przeniósł się do Rakowa Częstochowa, gdzie spędził 5,5 roku. Przyczynił się do zdobycia dwóch Pucharów Polski oraz mistrzowskiego tytułu. W sumie rozegrał 95 spotkań w ekstraklasie, w których zdobył jedną bramkę.

Latem ubiegłego roku przeszedł do Maccabi Tel Awiw. Tam miał mało udany sezon - wystąpił tylko w siedmiu meczach. Lederman, który oprócz polskiego posiada również obywatelstwo Izraela i USA, ma w swoim dorobku jeden występ w reprezentacji Polski U-21, a w marcu 2023 roku otrzymał powołanie od Fernando Santosa do seniorskiej reprezentacji. Nie zaliczył jednak debiutu.



Jednocześnie z Wieczystej po sezonie odeszło aż dwunastu piłkarzy. Kontraktów nie przedłużono z byłymi reprezentantami Polski: Michałem Pazdanem, Rafałem Pietrzakiem i Jackiem Góralskim oraz Carlistosem, Goku, Maciejem Gajosem, Danielem Mikołajewskim, Tomaszem Sędrowskim i Michałem Trąbką. Po okresie wypożyczenia pobyt w Wieczystej zakończyli Elias Olsson, Natan Dzięgielewski i Kamil Soberka.

Wieczysta na inaugurację rozgrywek ekstraklasy zmierzy się 24 lipca w Radomiu z Radomiakiem.