Turcja żegna się z piłkarskimi mistrzostwami świata już po fazie grupowej. W meczu grupy D, rozegranym w Santa Clarze, Paragwaj pokonał drużynę Vincenzo Montelli 1:0, a spotkanie zapisało się w historii nie tylko ze względu na szybki gol, ale i pierwszą czerwoną kartkę za… zakrycie ust podczas rozmowy.

Mecz Turcja vs. Paragwaj / PAP/EPA/BENJAMIN FANJOY / PAP/EPA

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W piątkowy wieczór na San Francisco Bay Area Stadium emocji nie brakowało. Już w drugiej minucie Matias Galarza wpisał się na listę strzelców, zdobywając najszybszego gola tegorocznego mundialu. Turecki bramkarz Ugurcan Cakir nie zdołał zatrzymać mocnego uderzenia z dystansu, a Paragwaj objął prowadzenie, którego nie oddał już do końca spotkania.

Turcja, mająca w składzie gwiazdy światowego formatu - Ardę Gulera, Hakana Calhanoglu czy Kenana Yildiza - nie zdołała odwrócić losów meczu. Po dwóch porażkach i zerowym dorobku punktowym, drużyna z Anatolii żegna się z turniejem, nie zdobywając nawet jednej bramki.

Czerwona kartka za zakrycie ust - nowy przepis FIFA w praktyce

Najwięcej emocji wzbudziła sytuacja z doliczonego czasu pierwszej połowy. Sędzia Ivan Barton z Salwadoru, po konsultacji z VAR, pokazał czerwoną kartkę Miguelowi Almironowi z Paragwaju. Powód? Zakrycie ust podczas rozmowy z rywalem - to efekt nowego przepisu FIFA, który ma zwiększyć transparentność komunikacji na boisku. Decyzja arbitra wywołała burzę zarówno na trybunach, jak i wśród komentatorów sportowych.

Turcy, mimo przewagi liczebnej przez całą drugą połowę, nie potrafili znaleźć sposobu na dobrze dysponowanego bramkarza Paragwaju, Orlando Gilla. Najbliżej wyrównania był Mert Muldur, ale jego strzał głową zatrzymał się na poprzeczce i słupku.

Paragwaj walczy dalej, Turcja wraca do domu

Dzięki zwycięstwu Paragwaj zachowuje szanse na awans do fazy pucharowej i już w nocy z czwartku na piątek zmierzy się z Australią w decydującym starciu o drugie miejsce w grupie D. Pierwszą lokatę i awans zapewniła już sobie reprezentacja USA, która wcześniej pokonała Australię 2:0.

Turcja natomiast, po dwóch porażkach, dołącza do Haiti jako drugi zespół, który żegna się z mundialem po fazie grupowej.