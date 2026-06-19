Kolejne kontrowersje w drugiej połowie

To nie jedyna sytuacja, która wzbudziła wątpliwości. W 74. minucie Alexis Mac Allister uderzył łokciem Ibrahima Mazę, który po faulu długo nie podnosił się z murawy. Mimo wyraźnych protestów algierskich piłkarzy, zarówno sędzia główny, jak i asystent VAR Tomasz Kwiatkowski, nie zdecydowali się na interwencję. Brak reakcji arbitrów jeszcze bardziej rozgrzał emocje wśród zawodników i sztabu szkoleniowego Algierii.

Oficjalne odwołanie do FIFA

W odpowiedzi na kontrowersyjne decyzje, Algierska Federacja Piłkarska złożyła oficjalne odwołanie do FIFA. W dokumencie szczegółowo opisano oba sporne incydenty, podkreślając, że błędy sędziowskie mogły znacząco wpłynąć na końcowy rezultat meczu. Algierczycy domagają się wyciągnięcia konsekwencji wobec sędziów oraz rozważenia powtórzenia spotkania lub innych działań naprawczych.

Lionel Messi w meczu z Algierią zdobył trzy gole, dzięki czemu z 16 trafieniami na koncie zrównał się z Niemcem Miroslavem Klose na liście najlepszych strzelców wszech czasów podczas mistrzostw świata. Argentyńczyk, który debiutował na mundialu w 2006 roku, rozgrywa obecnie swój szósty turniej, co jest osiągnięciem bez precedensu.