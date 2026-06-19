Ile wynosi emerytura byłego prezydenta RP? Po ostatnich zmianach każdy z żyjących byłych gospodarzy Pałacu Prezydenckiego otrzymuje ponad 14 tys. zł brutto miesięcznie. Sprawdzamy, skąd biorą się te kwoty i jakie dodatkowe przywileje gwarantuje im państwo.

Lech Wałęsa (Sebastian Bozon/Eastnews), Aleksander Kwaśniewski (Andrzej Kulpita/Eastnews), Bronisław Komorowski (Wojciech Olkuśnik/EastNews), Andrzej Duda (Shutterstock) / East News

Byli prezydenci RP otrzymują dożywotnie uposażenie w wysokości 75 proc. wynagrodzenia zasadniczego urzędującej głowy państwa.

Byli prezydenci korzystają także z dodatkowych uprawnień. Jakich? O tym poniżej.

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Emerytura byłego prezydenta. Skąd biorą się te kwoty?

Emerytura byłego prezydenta RP nie jest świadczeniem wypłacanym przez ZUS. Jej wysokość określają odrębne przepisy dotyczące byłych głów państwa. Zgodnie z ustawą każdy były prezydent ma prawo do dożywotniego uposażenia wynoszącego 75 proc. wynagrodzenia zasadniczego urzędującego prezydenta. Oznacza to, że każda zmiana wynagrodzenia aktualnej głowy państwa wpływa również na wysokość świadczeń wypłacanych byłym prezydentom.

Ile wynosi emerytura prezydencka w 2026 roku?

Po wejściu w życie ustawy budżetowej na 2026 rok kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wzrosła do 1 935,26 zł.

W efekcie wynagrodzenie zasadnicze urzędującego prezydenta wynosi 18 965,55 zł brutto miesięcznie. Oznacza to, że emerytura prezydencka, czyli uposażenie byłych prezydentów RP, wynosi obecnie 14 224,16 zł brutto miesięcznie.

Taką kwotę otrzymują obecnie Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Bronisław Komorowski oraz Andrzej Duda.

Lech Wałęsa. Jaką emeryturę otrzymuje były prezydent?

Lech Wałęsa, pierwszy prezydent RP wybrany w wyborach powszechnych po przemianach ustrojowych, otrzymuje takie samo uposażenie jak pozostali byli prezydenci. Oznacza to ponad 14,2 tys. zł brutto miesięcznie.

Były prezydent pozostaje aktywny publicznie, uczestnicząc często w płatnych spotkaniach, konferencjach i wykładach organizowanych w kraju i za granicą.

Aleksander Kwaśniewski. Emerytura i działalność międzynarodowa

Aleksander Kwaśniewski również pobiera ustawowe uposażenie byłego prezydenta. Po zakończeniu kadencji angażuje się w działalność ekspercką, doradczą oraz międzynarodową.

Były prezydent bierze udział w konferencjach i debatach dotyczących polityki międzynarodowej oraz bezpieczeństwa.

Bronisław Komorowski. Uposażenie byłego prezydenta

Bronisław Komorowski, który pełnił urząd prezydenta w latach 2010-2015, także otrzymuje dożywotnie świadczenie przysługujące byłym głowom państwa.

Po zakończeniu kadencji angażuje się w działalność ekspercką i społeczną, uczestnicząc w debatach poświęconych bezpieczeństwu oraz polityce zagranicznej.

Andrzej Duda. Emerytura po zakończeniu prezydentury

Do grona byłych prezydentów pobierających uposażenie dołączył również Andrzej Duda. Po zakończeniu drugiej kadencji w sierpniu 2025 roku uzyskał prawo do świadczeń przewidzianych dla byłych głów państwa.

W 2026 roku jego miesięczne uposażenie wynosi, podobnie jak w przypadku pozostałych byłych prezydentów, 14 224,16 zł brutto. Duda dołączył również do zespołu Kanału Zero i został ekspertem w Heritage Foundation .

Nie tylko emerytura. Jakie przywileje mają byli prezydenci?

Emerytura byłego prezydenta to tylko część uprawnień wynikających z pełnienia najwyższego urzędu w państwie.

Byłym prezydentom przysługują również:

ochrona Służby Ochrony Państwa,

dostęp do opieki medycznej w wyznaczonych placówkach,

samochód służbowy wraz z kierowcą,

środki przeznaczone na prowadzenie biura i zatrudnienie współpracowników.

Przywileje te mają umożliwić byłym prezydentom dalszą działalność publiczną oraz reprezentowanie Polski po zakończeniu sprawowania urzędu.