Podczas gdy większość grzybiarzy przeczesuje ściółkę w poszukiwaniu borowików, prawdziwy skarb może kryć się tuż nad ich głowami. Pachnie anyżem, rośnie na drzewach i smakuje obłędnie, ale Polacy wciąż rzadko przynoszą go w koszykach. Poznaj boczniaka łyżkowatego – rzadki przysmak, który odmieni Twoje leśne zbiory.

Boczniak łyżkowaty w polskich lasach. Jak rozpoznać ten rzadki i smaczny okaz? / Shutterstock

Boczniak łyżkowaty to rzadki grzyb występujący w polskich lasach liściastych, szczególnie na obrzeżach Puszczy Knyszyńskiej.

Rośnie na martwym drewnie drzew takich jak dąb, buk, brzoza czy lipa, głównie od czerwca do października, potrzebując wilgotnego i stabilnego mikroklimatu.

Charakteryzuje się cienkim, jasnym kapeluszem, bocznym trzonem i delikatnym anyżkowym zapachem, a jego owoce często rosną na cienkich gałązkach nad ziemią.

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Boczniak łyżkowaty - rzadki skarb polskich lasów

Boczniak łyżkowaty (Pleurotus pulmonarius) to gatunek grzyba, który w Polsce występuje stosunkowo rzadko. Najczęściej można go spotkać w gęsto zadrzewionych lasach liściastych, gdzie rośnie na martwym lub zamierającym drewnie dębów, buków, brzóz, wierzb czy lip.

Boczniak łyżkowaty, zwany także "letnim boczniakiem", preferuje wybitnie zalesione tereny i cieplejsze miesiące roku. Najczęściej pojawia się od czerwca do października, szczególnie podczas wilgotnych okresów. W przeciwieństwie do popularniejszego boczniaka ostrygowatego, do prawidłowego rozwoju potrzebuje wysokiej wilgotności podłoża i stabilnego mikroklimatu lasu. W Polsce najliczniej występuje na obrzeżach Puszczy Knyszyńskiej, gdzie warunki środowiskowe są dla niego szczególnie sprzyjające.

Jak rozpoznać boczniaka łyżkowatego?

Boczniak łyżkowaty wyróżnia się kilkoma cechami, które pozwalają odróżnić go od innych gatunków:

Kapelusz: osiąga rozpiętość do 10 cm, choć zazwyczaj jest nieco mniejszy. Ma cienką strukturę, barwę białą, kremową, lekko żółtawą lub delikatnie szarą. Starsze owocniki mogą przybierać żółtą barwę.

osiąga rozpiętość do 10 cm, choć zazwyczaj jest nieco mniejszy. Ma cienką strukturę, barwę białą, kremową, lekko żółtawą lub delikatnie szarą. Starsze owocniki mogą przybierać żółtą barwę. Blaszki: gęsto ułożone, o barwie zbliżonej do kapelusza, zbiegające na krótki trzon.

gęsto ułożone, o barwie zbliżonej do kapelusza, zbiegające na krótki trzon. Trzon: zwykle boczny lub ekscentryczny, rzadziej centralny. U podstawy widoczne są białe strzępki grzybni.

zwykle boczny lub ekscentryczny, rzadziej centralny. U podstawy widoczne są białe strzępki grzybni. Miąższ: cienki, o przyjemnym, delikatnym, czasem lekko anyżkowym zapachu.

cienki, o przyjemnym, delikatnym, czasem lekko anyżkowym zapachu. Wysyp zarodników: biały z delikatnym fioletowym odcieniem.

Boczniak łyżkowaty rośnie pojedynczo lub w mniejszych kępach, często na cienkich gałązkach zawieszonych nad ziemią. Z tego powodu owocniki są podatne na wysychanie i mogą szybko ulegać zasuszeniu.

Wartość odżywcza i kulinarna boczniaka łyżkowatego

Boczniak łyżkowaty to nie tylko rzadkość przyrodnicza, ale także grzyb o wysokiej wartości odżywczej. Jest bogaty w białko, błonnik, witaminy z grupy B oraz minerały. Zawiera również związki o działaniu antyoksydacyjnym i przeciwzapalnym. Jego delikatny smak sprawia, że doskonale nadaje się do duszenia, smażenia czy przygotowania kotlecików w panierce.

Owocniki tego gatunku są mniejsze i bardziej delikatne niż u boczniaka ostrygowatego, co przekłada się na subtelniejszy smak. Warto jednak pamiętać, że często bywają zasiedlane przez larwy owadów, dlatego warto wybierać młode i zdrowe egzemplarze.

Gdzie szukać boczniaka łyżkowatego?

Oprócz Puszczy Knyszyńskiej, boczniaka łyżkowatego można spotkać w innych gęsto zadrzewionych lasach liściastych w całym kraju. Najczęściej wyrasta na cienkich gałęziach zawieszonych nad ziemią, które łatwo mogą ulec przesuszeniu, dlatego najwięcej okazów znajdziemy po deszczowych dniach. Leśnicy, pozostawiając w lasach gałęzie po wycince drzew liściastych, przyczyniają się do zwiększenia liczby stanowisk tego grzyba.

Wśród boczniaków występujących na drewnie liściastym trudno znaleźć gatunki łudząco podobne do boczniaka łyżkowatego. Zbliżony wyglądem może być boczniak białożółty (Pleurotus dryinus), który jednak występuje rzadziej i jest łatwy do odróżnienia przez wprawionych grzybiarzy.

Pomimo że boczniak łyżkowaty jest klasyfikowany jako gatunek rzadki, umiarkowane zbiory nie powinny zagrozić jego populacji. Warto jednak pamiętać o ochronie stanowisk i nie niszczyć siedlisk tego cennego grzyba.