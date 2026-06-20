Osoby po przeszczepach, lekarze i znane osoby ze świata sportu i kultury znalazły się wśród uczestników 30. Biegu po Nowe Życie. Impreza promująca transplantologię odbyła się w centrum Gdańska.

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Uczestnicy gdańskiego Biegu po Nowe Życie przeszli z kijkami do nordic walking w czteroosobowych sztafetach kilometrowy odcinek trasy prowadzącej reprezentacyjnym traktem Głównego Miasta - od Bramy Złotej do Bramy Zielonej. Start i meta zlokalizowane były na Targu Węglowym. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale.

W sztafetach osobom po przeszczepach towarzyszyły znane osoby ze świata sportu, kultury i mediów oraz lekarze zaangażowani w rozwój transplantologii i koordynatorzy transplantacyjni. Dołączyli do nich także uczniowie z trójmiejskich szkół ponadpodstawowych.

Na trasie 30. Biegu po Nowe Życie stanęło ponad 70 osób po transplantacjach z całej Polski. Jedną z nich była 10-letnia Marcelina, która fragment wątroby dostała od swojego taty.



Nasze życie wygląda całkowicie normalnie, jeździmy na rowerach, jeździmy na rolkach, chodzimy po górach, pływamy w jeziorze, robimy wszystko co każda normalna rodzina, musimy tylko pamiętać o lekach, które Marcelina musi brać do końca życia - mówiła jej mama, pani Paulina.

Każdy bieg jest inny. Ten gdański jest szczególny, bo odbywa się w mieście pełnym turystów, gości ze świata. To unikalna cecha biegu w Gdańsku - podkreślał w rozmowie z reporterem RMF FM Michałem Dobrołowiczem Rafał Kątny, który ma za sobą przeszczep wątroby.

Bieg tradycyjnie otworzył były bokser Przemysław Saleta - jeden ze współtwórców imprezy, który przed laty oddał nerkę swojej córce.

Organizatorzy podkreślają, że sportowy wymiar wydarzenia nie jest najważniejszy. Chodzi o wspólnotę i pokazanie, że transplantacja naprawdę działa.



Bieg po Nowe Życie tworzy przestrzeń spotkania osób, które dzięki transplantacji otrzymały szansę na dalsze życie, z tymi, którzy tę szansę umożliwili - tłumaczył dyrektor Biegu po Nowe Życie Arkadiusz Pilarz.

Bieg po Nowe Życie odbywa się nie tylko w Gdańsku, ale też w Wiśle i w Warszawie. Każda odsłona wydarzenia jest okazją do propagowania idei dawstwa organów.