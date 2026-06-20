Na razie nie ma informacji dotyczących narodowości osób rannych w zderzeniu pociągów.

Zdjęcie z miejsca wypadku / Tolga Akmen / PAP/EPA

Będzie wiele pytań dotyczących tego, co dokładnie wydarzyło się wczoraj. Chciałbym zapewnić wszystkich, że wyspecjalizowani śledczy z Brytyjskiej Policji Transportowej współpracują z kolegami z Wydziału ds. Badania Wypadków Kolejowych w celu zebrania faktów i ustalenia przebiegu wydarzeń. Są to osoby o ogromnym doświadczeniu, dlatego proszę, abyśmy wszyscy powstrzymali się od spekulacji - zaapelowała na konferencji prasowej Lucy D’Orsi z Brytyjskiej Policji Transportowej.

"Jego Wysokość jest głęboko zasmucony katastrofą kolejową, do której doszło ⁠w Bedford wczoraj wieczorem. Jest ‌na bieżąco informowany o rozwoju sytuacji" - czytamy w oświadczeniu Pałacu Buckingham, które cytuje Reuters. Jak podkreślono, król Karol III jest myślami z rodziną zmarłego maszynisty i poszkodowanymi w wypadku.

Ekspert ds. kolejnictwa Philip Haigh ocenił w rozmowie ze Sky News, że podobne zdarzenia to rzadkość, a brytyjska kolej jest jedną z najbezpieczniejszych na świecie.