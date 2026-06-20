Brytyjska policja przekazała nowe informacje w związku z piątkowym zderzeniem dwóch pociągów w okolicy Bedford, około 80 kilometrów na północ od Londynu. Wiadomo już, że ofiara śmiertelna to maszynista jednego ze składów. 9 osób rannych jest w stanie krytycznym.
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Wypadek miał miejsce w piątek po godz. 17:15 czasu lokalnego. Zderzyły się pociągi jadące w kierunku londyńskiego dworca St Pancras z Corby i Nottingham.
Po wypadku pomocy medycznej potrzebowało niemal 90 osób. Dziś policja przekazała, że w szpitalach pozostaje 28 poszkodowanych. 9 z tych osób jest w stanie krytycznym.