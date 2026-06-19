Itamar Ben-Gwir, izraelski minister bezpieczeństwa narodowego, znów szokuje. Skrajnie prawicowy polityk zabrał głos po śmierci czterech izraelskich żołnierzy w ataku Hezbollahu, wzywając do zdecydowanego odwetu. "Za każdą łzę przelaną przez izraelską matkę, tysiąc libańskich matek powinno zapłakać. Cały Liban musi spłonąć" - stwierdził.

Itamar Ben-Gwir / MENAHEM KAHANA/AFP / East News

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Izraelska armia poinformowała w piątek o śmierci czterech żołnierzy w wyniku ataku Hezbollahu w południowym Libanie. Były to pierwsze izraelskie straty od czasu podpisania porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, mającego zakończyć walki na wszystkich frontach Bliskiego Wschodu, w tym w Libanie.

Izraelski minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gwir, znany ze skandalicznych wypowiedzi , wezwał do zdecydowanego odwetu. "Za każdą łzę przelaną przez izraelską matkę, tysiąc libańskich matek powinno zapłakać" - napisał na platformie X. "Dość tego ping-ponga. Na Bliskim Wschodzie nie wygrywa się wyważonymi reakcjami i powściągliwością. Trzeba być odważnym, trzeba oszaleć. Trzeba zniszczyć. Trzeba zmiażdżyć terror" - kontynuował. "Cały Liban musi spłonąć" - dodał.

W nieco łagodniejszym tonie wypowiedział się Awigdor Liberman, przewodniczący prawicowo-nacjonalistycznej Nasz Dom Izrael, który zaapelował do premiera Benjamina Netanjahu o atak na południowe dzielnice Bejrutu uważane za bastion Hezbollahu.

"Jeśli (po śmierci czterech żołnierzy) Dahija będzie dalej mocno stała, to będzie to bezpośrednia porażka premiera i ministra obrony" - napisał na platformie X. "Żołnierze Sił Obronnych Izraela to nie kaczki na strzelnicy. Za każdą krzywdę wyrządzoną naszym żołnierzom musimy żądać wysokiej ceny, której druga strona nie zapomni" - dodał.

Według libańskiego ministerstwa zdrowia, od 2 marca w wyniku izraelskich ataków zginęło w kraju ponad 3,9 tys. osób, a prawie 12 tys. zostało rannych. Z kolei Tel Awiw informuje, że po jego stronie zginęło 31 żołnierzy i trzech cywilów.

Niepokój w izraelskim społeczeństwie

Napięcie w Izraelu wzrosło po podpisaniu porozumienia między Waszyngtonem a Teheranem. W opinii wielu Izraelczyków, porozumienie to stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa żydowskiego i jest postrzegane jako porażka szefa izraelskiego rządu.

Według sondażu opublikowanego przez dziennik "Maariv", aż 63 proc. obywateli Izraela wyraża niepokój o przyszłość kraju po zawarciu umowy między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.