Twierdza Srebrna Góra może już niedługo zyskać atrakcję, która przyciągnie tysiące nowych gości. Chodzi o kolejkę gondolową. Gmina ma już na stole kompletną koncepcję i wyznaczoną trasę. Do pełni szczęścia brakuje już tylko jednego, kluczowego elementu - inwestora, który zdecyduje się zainwestować około 50 milionów złotych – donosi "Gazeta Wrocławska".

Twierdza Srebrna Góra to największa górska warownia w Europie / Shutterstock

Dolny Śląsk planuje mega inwestycję - kolejkę gondolową na Twierdzę Srebrna Góra!

Projekt jest gotowy, ale potrzebne są fundusze - koszt to ponad 50 mln zł, szukają partnera do współfinansowania.

Gondola ma ułatwić turystom dostęp do twierdzy, omijając męczącą wspinaczkę stromymi ścieżkami.

Twierdza Srebrna Góra to największa górska forteca w Europie, niezdobyta w historii i pełna fascynujących legend.

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Budowa kolejki gondolowej na Twierdzę Srebrna Góra figuruje w strategii rozwoju gminy Stoszowic na Dolnym Śląsku. Urzędnicy nie kryją, że to jedna z kluczowych inwestycji, które mają podnieść atrakcyjność turystyczną regionu. Obecnie projekt jest już gotowy - przygotowano szczegółową koncepcję we współpracy z firmą odpowiedzialną za projekt kolejki nad Soliną.

Jak podkreśla Katarzyna Ruszkowska, wójt gminy Stoszowice, największym wyzwaniem pozostaje pozyskanie środków finansowych.

Na razie jesteśmy w posiadaniu koncepcji. Wiemy, że inwestycja to ponad 50 milionów. Przy naszym budżecie, który z inwestycjami wynosi 60 mln zł musimy poszukać współinwestora - mówi w rozmowie z "Gazetą Wrocławską".

Na trasie planowanej gondolówki znalazłyby się przystanki, które umożliwią turystom szybkie i wygodne dotarcie pod samą twierdzę, omijając żmudną wspinaczkę stromymi ścieżkami. Inwestycja miałaby nie tylko zwiększyć dostępność tego historycznego miejsca, ale również podnieść prestiż regionu i przyciągnąć nowych odwiedzających.

Twierdza Srebrna Góra - perła Sudetów

Twierdza Srebrna Góra, położona wśród malowniczych szczytów Sudetów, to największa górska forteca w Europie. Jej monumentalne mury i rozległy kompleks fortyfikacji od lat przyciągają tysiące turystów spragnionych kontaktu z historią i niezwykłymi legendami.

Budowa twierdzy trwała w latach 1765-1777. Od początku zachwycała skalą przedsięwzięcia i nowoczesnymi rozwiązaniami. Centralnym punktem warowni jest Donjon - masywny, wielokondygnacyjny bastion, mieszczący aż 151 pomieszczeń na trzech poziomach. W czasach świetności mogło tu przebywać nawet 3756 żołnierzy. Twierdza była samowystarczalna - na jej terenie znajdowały się magazyny żywności, prochownie, zbrojownia, studnie, szpital, piekarnia, a nawet browar. W litej skale wydrążono dziewięć studni o łącznej głębokości prawie 480 metrów, co zapewniało niezależność od zewnętrznych źródeł wody nawet podczas długotrwałego oblężenia.

Cały zespół fortyfikacji zajmuje imponującą powierzchnię 106 hektarów i składa się z kilku fortów górujących nad okolicą. Konstrukcja była tak solidna, że mimo prób zdobycia, nigdy nie została pokonana przez wroga. Chrzest bojowy twierdza przeszła w 1807 roku, podczas wojny prusko-francuskiej, kiedy została zaatakowana przez wojska bawarskie i wirtemberskie pod dowództwem Hieronima Bonaparte. Mimo intensywnych walk, warownia pozostała niezdobyta, a oblężenie zakończyło się pokojem zawartym w Tylży.

Od tego czasu twierdza nie była już poważnie atakowana, a jej potężne mury i umocnienia przeszły do legendy jako niezdobyte. W 1867 roku wojsko opuściło fortyfikacje, kończąc militarną historię tego miejsca.

Nowy rozdział w historii Twierdzy Srebrna Góra

Dziś Twierdza Srebrna Góra jest jednym z najważniejszych zabytków Dolnego Śląska i unikatowym obiektem na skalę europejską. Jej potężne mury, rozległość całego zespołu oraz malownicze położenie sprawiają, że to obowiązkowy punkt na mapie każdego turysty odwiedzającego Sudety.

Realizacja projektu kolejki gondolowej może nie tylko ułatwić dostęp do tego niezwykłego miejsca, ale również otworzyć nowy rozdział w jego historii. Inwestycja o wartości ponad 50 milionów złotych czeka na inwestora, który zdecyduje się wesprzeć rozwój regionu i przyczynić się do wzrostu turystyki w okolicy.