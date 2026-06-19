Urządzenia GPS wykryte na wagonie towarowym w Poznaniu. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, postępowanie w sprawie wszczęła poznańska policja. O znalezisku powiadomiono Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Czujnik GPS na wagonie towarowym (zdj. ilustracyjne) / Marek BAZAK/East News / East News

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Sprzęt elektroniczny znalazł pracownik PKP Cargo. Czujnik GPS zauważył na wagonie typu "węglarka".

Ustalono, że ten wagon był w remoncie w Punkcie Utrzymania Taboru w Poznaniu od lutego 2026 roku. Wcześniej w składzie pociągu towarowego - w sierpniu zeszłego roku - wyjeżdżał na Białoruś, w grudniu na Ukrainę.

Po odnalezieniu nadajnika na miejsce przyjechali policjanci. Wśród nich był technik kryminalistyki, a także sprowadzono specjalnie przeszkolonego psa, który zbadał znalezisko pod kątem materiałów wybuchowych.

Jak informuje nasz reporter, w związku ze zdarzeniem wszczęto postępowanie dotyczące nielegalnego pozyskiwania informacji.

Te działania prowadzili policjanci w ramach operacji TOR, zarządzonej po wykryciu dywersji na trasie kolejowej Warszawa-Lublin. Codziennie w akcję zaangażowanych jest ponad tysiąc mundurowych. W większości to policjanci. Od początku operacji wzięło w niej udział ponad 170 tysięcy funkcjonariuszy tej służby.