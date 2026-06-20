​Ze względu na prognozowane wysokie temperatury zawieszono funkcjonowanie strefy kibica na Plaza de Colon w Madrycie. Kibice nie obejrzą tam niedzielnego meczu piłkarskich mistrzostw świata Hiszpania - Arabia Saudyjska.

Kibice reprezentacji Hiszpanii (zdjęcie poglądowe) / Piotr Pędziszewski / PAP

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Przed mundialem było wiele obaw dotyczących warunków pogodowych podczas meczów w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. W niedzielę Hiszpania zagra z Arabią Saudyjską na klimatyzowanym stadionie w Atlancie, ale strefa kibica w Madrycie nie będzie funkcjonować z powodu spodziewanego upału.

Temperatura może wzrosnąć nawet do 39 stopni!

Hiszpańska Federacja Piłki Nożnej (RFEF) przekształciła Plaza de Colon w wielką strefę kibica, zwaną Plaza Seleccion, gdzie fani mogli oglądać mecze reprezentacji Hiszpanii na dużych telebimach. W poniedziałek ogromne tłumy zgromadziły się na placu, aby obejrzeć rozczarowujący bezbramkowy remis Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka, ale niedzielny mecz grupy H nie będzie tam transmitowany, bo temperatura w stolicy może wzrosnąć do 39 stopni Celsjusza.

"Ze względów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia publicznego podjęto decyzję o odwołaniu wszystkich zaplanowanych działań w strefie kibica, w tym transmisji meczu" - poinformowała RFEF w oświadczeniu.

Zalecenia dla kibiców

Kibicom zaleca się oglądanie meczu w odpowiednio wyposażonych, klimatyzowanych miejscach, unikanie długotrwałego narażenia na upały oraz przestrzeganie wszystkich instrukcji służb ratunkowych i ochrony cywilnej. Natomiast widzowie, którzy obejrzą spotkanie na stadionie w Atlancie, nie będą mieli takich zmartwień, ponieważ obiekt jest klimatyzowany i ma zamykany dach.