Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w sobotni wieczór rozesłało ostrzeżenie przed burzami z silnym wiatrem i intensywnym deszczem. Konsekwencją tych zjawisk mogą być podtopienia.
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"Uwaga! Dziś (20.06) burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Możliwe przerwy w dostawie prądu" - SMS-y o takiej treści trafiły do mieszkańców części województwa dolnośląskiego. Chodzi o powiaty: dzierżoniowski, jaworski, kamiennogórski, kłodzki, świdnicki, Wałbrzych, wałbrzyski i ząbkowicki.