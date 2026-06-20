Dla dolnośląskich powiatów objętych alertem RCB ostrzeżenie trzeciego stopnia przed burzami wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. "Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 50 mm, lokalnie w wyniku kumulacji do 70 mm, oraz porywy wiatru od 80 km/h do 90 km/h, punktowo do 110 km/h. Lokalnie grad" - wyjaśniono.

Wcześniej w sobotę RCB rozesłało alert obejmujący cały kraj. "Uwaga! Dziś i jutro (20/21.06) prawdopodobne intensywne opady deszczu, silny wiatr i burze. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni" - ostrzegli eksperci.

Bezpieczeństwo w czasie burzy. O czym trzeba pamiętać?

Jak przygotować siebie i swoje otoczenie na burzę? RCB przypomina, że powinniśmy usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr i przeparkować samochody tak, by nie stały pod drzewami. Należy również zamknąć drzwi i okna i w miarę możliwości zostać w domu.

Dobrym pomysłem jest też przygotowanie się na przerwy w dostawie prądu. Warto mieć latarkę z zapasem baterii. Jeśli mamy zwierzęta, które przebywają poza domem, powinniśmy zadbać o to, by również one były bezpieczne w czasie burzy.