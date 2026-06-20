Policja publikuje zdjęcie mężczyzny, który wczoraj po południu w miejscowości Mierzawa w województwie świętokrzyskim zabił swojego teścia i ranił nożem teściową. To Dariusz Równicki - były policjant, który ze służby odszedł w 2023 roku. Trwa obława na 49-latka, za którym wystawiono list gończy.

Poszukiwany Dariusz Równicki / RMF/Policja

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Do rodzinnej tragedii doszło w piątek w miejscowości Mierzawa w województwie świętokrzyskim.

49-latek pokłócił się ze swoją żoną, po czym wyszedł z domu i udał się do swoich teściów. Zaatakował ich nożem.

Życia 80-letniego mężczyzny nie udało się uratować, a 76-letnią kobietę przetransportowano do szpitala. Obecnie znajduje się pod opieką lekarzy, jej stan jest poważny.

Poszukiwany Dariusz Równicki / Policja

Policja poszukuje sprawcy

Jak informowała policja świętokrzyska, sprawcą jest 49-letni Dariusz Równicki - były funkcjonariusz policji, który odszedł ze służby w lutym 2023 roku. Od początku związany był z pionem prewencji. Nie posiada specjalistycznych przeszkoleń ani pozwolenia na broń.

Policja opublikowała wizerunek 49-latka i apeluje o zgłaszanie wszelkich podejrzanych sytuacji pod numer alarmowy 112 lub na numer specjalny - 516 385 635. Każdy sygnał od obywateli jest traktowany priorytetowo i poddawany wnikliwej weryfikacji przez śledczych.

Dariusz Równicki ma około 180 cm wzrostu. Ma krótkie włosy i widoczne zakola. Nie ma blizn ani tatuaży.

Mężczyzna ubrany był w jasnoniebieską koszulkę z krótkim rękawem, ciemne spodnie dresowe oraz buty sportowe. Odjechał na żółto-czarnej hulajnodze elektrycznej - relacjonuje Kamil Tokarski, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

W obławie bierze udział około trzystu policjantów. W poszukiwaniach wykorzystywane są quady, aby pokonywać trudny teren, psy tropiące, drony, a także śmigłowiec. Przeczesywany jest przede wszystkim powiat jędrzejowski, ale działania operacyjne policji prowadzone są na terenie całego województwa świętokrzyskiego.

Policja przypomina, że za ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie mu w ucieczce grozi kara do 5 lat więzienia.