​Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej powiadomił w sobotę, że cieśnina Ormuz jest teraz zamknięta dla wszystkich statków. Strażnicy ostrzegli także jednostki przebywające na morzu, aby nie zbliżały się do cieśniny, ponieważ może być to dla nich niebezpieczne.

Cieśnina Ormuz - zdjęcie poglądowe / East News / East News

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W cytowanym przez agencję Reutera oświadczeniu Marynarki Wojennej IRGC napisano, że decyzja o zamknięciu cieśniny jest efektem naruszenia przez Izrael zawieszenia broni w Libanie, które zostało zapisane w 14-punktowym wstępnym porozumieniu zawartym przez USA i Iran wcześniej w tym tygodniu.

Mimo kolejnego już, zawartego w piątek zawieszenia broni między Izraelem a szyickim Hezbollahem, w sobotę libańska obrona cywilna poinformowała o 16 zabitych w wyniku ataków Izraela. Siły izraelskie przekazały, że była to odpowiedź na ataki Hezbollahu, który z kolei zapewnił, że nie pozwoli Izraelowi na wolne poruszanie się po Libanie. Wcześniej informację o zamknięciu cieśniny Ormuz podała agencja Mehr, powołując się na irański Sztab Generalny.

Mniej więcej w tym samym czasie w wywiadzie dla telewizji Fox News wiceprezydent USA J.D. Vance pytany o doniesienia "Wall Street Journal", że resztki irańskiej Marynarki Wojennej zawracają statki w cieśninie Ormuz, powiedział, że jest sceptyczny co do prawdziwości tych informacji.

Nie widzimy żadnych dowodów, że Irańczycy nadal zamykają cieśninę Ormuz - zaznaczył.

Tyle baryłek ropy naftowej wyeksportowano baryłek ropy z Zatoki Perskiej

Według Vance'a od momentu zawarcia wstępnego porozumienia z Zatoki Perskiej wyeksportowano przez cieśninę ponad 16 mln baryłek ropy naftowej. Wiceprezydent USA przekazał również, że specjalny wysłannik Steve Witkoff i zięć prezydenta Donalda Trumpa Jared Kushner są w Szwajcarii od kilku godzin i zajmują się "technicznymi elementami negocjacji".

Według wiceprezydenta USA irańscy, katarscy i pakistańscy negocjatorzy mogą dołączyć "nawet już jutro" (w niedzielę), choć wiceprezydent zaznaczył, że "te rzeczy zawsze są trochę w ruchu". Sam Vance powiedział, że planuje przyjechać do Szwajcarii w ciągu najbliższych kilku dni, ale czeka na ustalenie protokołów dyplomatycznych i logistyki.

Irańskie media podały, że przedstawiciele Teheranu odpowiedzialni za negocjacje mają niebawem udać się do Szwajcarii.