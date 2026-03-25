Nagrody rzeczowe dla olimpijczyków zwolnione z podatku. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę. Do tej pory zwolnienie obejmowało tylko nagrody pieniężne, przyznawane za wyniki na igrzyskach.

Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek na podium igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 / Grzegorz Momot / PAP

Nowe przepisy obejmą wszystkie nagrody przyznane od początku 2026 roku.

Chodzi o nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Celem noweli jest zwolnienie z podatku dochodowego nagród rzeczowych, otrzymanych od Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiego Komitetu Paralimpijskiego za wyniki na igrzyskach olimpijskich i paralimpijskich.

Z podatku zwolnione będą też nagrody rzeczowe otrzymane od Polskiego Związku Sportu Niesłyszących i Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska za wyniki na igrzyskach głuchych i światowych igrzyskach Olimpiad Specjalnych.

Do tej pory z podatku zwolnione były nagrody pieniężne, przyznawane przez te organizacje za wyniki na igrzyskach. Nowe przepisy obejmą wszystkie nagrody, które zostały przyznane od początku 2026 r.

Jak powiedział w trakcie prac nad ustawą w Senacie wiceminister finansów Jarosław Neneman, skutek finansowy tej ustawy to 400 tys. zł strat dla budżetu.

Ustawa ma wejść w życie następnego dnia po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.



