Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro znalazł się w Stanach Zjednoczonych, ale wciąż nie wiadomo, w jakim trybie przekroczył amerykańską granicę. Departament Stanu USA odmawia udzielenia informacji, powołując się na poufność danych wizowych.

Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych - potwierdził to w niedzielę na antenie Telewizji Republika.

W poniedziałek Departament Stanu USA odmówił odpowiedzi na pytania dotyczące sposobu, w jaki były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przybył do Stanów Zjednoczonych. Rzecznik departamentu w rozmowie z Polską Agencją Prasową podkreślił, że "z uwagi na poufność danych wizowych nie mamy żadnych informacji w tej sprawie".

To standardowa praktyka amerykańskiej dyplomacji - Departament Stanu zazwyczaj nie komentuje publicznie decyzji dotyczących wiz, choć w przeszłości zdarzały się wyjątki, na przykład w przypadku unieważnienia wiz dla niektórych propalestyńskich aktywistów czy krewnych urzędników irańskiego reżimu.

Rzecznik Departamentu Stanu podkreślił jedynie, że "Stany Zjednoczone i Polskę łączą bliskie więzi polityczne, gospodarcze i społeczne, zakorzenione w wielowiekowej przyjaźni między naszymi narodami i rządami". Na pytania dotyczące konkretnych okoliczności wjazdu Ziobry do USA nie odpowiedziały również Departament Bezpieczeństwa Krajowego ani Biały Dom.

Polska dyplomacja pyta o szczegóły wyjazdu Zbigniewa Ziobry do USA

W poniedziałek rzecznik polskiego MSZ Maciej Wewiór poinformował PAP, że resort dyplomacji zwróci się do USA i Węgier z pytaniami o podstawę prawną dotyczącą opuszczenia Węgier przez Zbigniewa Ziobrę i przyjęcia go w Stanach Zjednoczonych. Zapytamy między innymi o to, jakie dokumenty umożliwiły mu przekroczenie granic i dały tytuł wjazdu do USA po unieważnieniu jego paszportów - zapowiedział.

Zbigniew Ziobro - od ministra sprawiedliwości do komentatora politycznego telewizji

Zbigniew Ziobro, któremu prokuratura zarzuca m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywanie stanowiska do działań o charakterze przestępczym, przebywał od ubiegłego roku na Węgrzech. Otrzymał tam ochronę międzynarodową. W ubiegłym roku polskie władze unieważniły mu paszporty.