"Umowa o ekstradycję, która jest zawarta między Polską a USA, nie wymaga, aby postanowienie (o aresztowaniu) miało charakter prawomocny" - mówił o możliwej ekstradycji Zbigniewa Ziobry w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Członek Trybunału Stanu zwrócił uwagę, że zgodnie z polskimi przepisami postanowienie zostało wydane w I instancji i zostało wykonane. "W świetle przepisów i Kodeksu postępowania karnego nie ma formalnych przeszkód, aby wystąpić z wnioskiem o ekstradycję" - zaznaczył.

Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. / Jakub Rutka / RMF FM

Przemysław Rosati podkreślił, od od decyzji amerykańskiego sądu będzie zależało, czy sędzia będzie musiał zapoznać się z całym materiałem dowodowym zebranym w sprawie Zbigniewa Ziobry i Funduszu Sprawiedliwości.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wniosek o ekstradycję Ziobry możliwy? "Nie ma formalnych przeszkód"

Piotr Salak zwrócił uwagę, że Departament Stanu USA nie chce ujawnić, na jakiej podstawie były minister sprawiedliwości wjechał do USA. Kwestie dotyczące wydawania wiz, wszelkie okoliczności z tym związane (...) reguluje prawo wewnętrzne USA. Nie można wykluczyć, że Departament Stanu, powołując się na te przepisy, podjął taką, a nie inną decyzję - zaznaczył gość Radia RMF24.

Rosati: Polska prokuratura, minister sprawiedliwości muszą podjąć odważną decyzję

Ta prawomocność, która pojawia się od dnia wczorajszego, mam wrażenie, że jest taką trochę zasłoną dymną. Dziś polska prokuratura, minister sprawiedliwości muszą podjąć odważną decyzję i ją zakomunikować. Albo Polska występuje o ekstradycję, albo nie występuje o ekstradycję - stwierdził Rosati.

Adwokat dodał, że zasłanianie się przesłanką prawomocności lub nieprawomocności - z punktu widzenia umowy o ekstradycji pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi - nie ma żadnego znaczenia. Nie jest to przeszkoda formalna do tego, aby wystąpić z wnioskiem o ekstradycję - ocenił.