Niecodzienny finał policyjnej interwencji w prowincji Misiones na północy Argentyny. Funkcjonariusze zatrzymali pijanego ojca, który wiózł w Fiacie Uno sześcioro dzieci, w tym niemowlę. 5-miesięczne dziecko tak płakało, że jedna z policjantek nakarmiła je piersią.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl .

W niedzielę rano w miejscowości El Soberbio na północy Argentyny policja zatrzymała do kontroli Fiata Uno. Za kierownicą siedział 29-letni mężczyzna. Przewoził sześcioro swoich dzieci w wieku od pięciu miesięcy do ośmiu lat.

Badania wykazały, że mężczyzna był pod wpływem alkoholu. W trakcie interwencji najmłodsze z dzieci nie przestawało płakać. Jedna z policjantek, będąca karmiącą matką, nakarmiła niemowlę piersią, by je uspokoić.

Według ustaleń mężczyzna najpierw pił alkohol w domu, a potem pokłócił się z matką dzieci. Przestraszona kobieta uciekła z domu. Mężczyzna zabrał dzieci, wsadził je do auta i wyjechał na poszukiwania żony.

Po zatrzymaniu został zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu.