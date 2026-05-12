"Ten, kto ucieka, kto uporczywie utrudnia pracę wymiarowi sprawiedliwości, wydaje na siebie publiczny wyrok swojej winy" – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM poseł Lewicy Tomasz Trela. Polityk komentował w ten sposób wyjazd Zbigniewa Ziobry do USA. Temat będzie poruszany w trakcie polsko-amerykańskich rozmów strategicznych – uważa Trela. Gość Tomasza Terlikowskiego wskazał, że prezydent USA Donald Trump jest chwiejnym politykiem, a jego parasol ochronny dla Ziobry może się skończyć.

Wideo youtube

Wkrótce w tym miejscu pojawi się pełne omówienie rozmowy...

Tomasz Trela / Mikołaj Poruszek / RMF FM

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!