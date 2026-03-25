Alaksandr Łukaszenka w Korei Północnej. Białoruski przywódca przybył tam z pierwszą wizytą na zaproszenie Kim Dzong Una. Na początku oddał hołd zmarłym liderom KRLD, Kim Ir Senowi i Kim Dzong Ilowi.

"Nasi przyjaciele mogą być daleko, ale są bardzo lojalni"

O przybyciu Łukaszenki poinformowała w środę AFP, powołując się na białoruskie media. Przywódcy obu państw, objętych surowymi sankcjami zachodnimi, mają podpisać traktat o przyjaźni i współpracy.

"Obecna sytuacja po prostu popycha nas sobie w ramiona. Szukamy przyjaciół. Nasi przyjaciele mogą być daleko, ale są bardzo lojalni, niezawodni i pełni szacunku" - oświadczył szef białoruskiego MSZ Maksim Ryżankou.

Dwudniowa wizyta Łukaszenki ma zdefiniować kluczowe obszary wspólnych interesów gospodarczych. Mińsk i Pjongjang, będące bliskimi sojusznikami Moskwy, dążą do zacieśnienia współpracy w obliczu izolacji na arenie międzynarodowej.

Współpraca ta ma silny fundament militarno-polityczny: oba reżimy aktywnie wspierają rosyjską inwazję na Ukrainę - Białoruś udostępniając swoje terytorium i zaplecze logistyczne, a Korea Płn. poprzez masowe dostawy amunicji i żołnierzy dla armii Władimira Putina.

Tuż po przylocie Łukaszenka odwiedził Pałac Kumsusan, oddając hołd zmarłym liderom KRLD, Kim Ir Senowi i Kim Dzong Ilowi - podała oficjalna białoruska agencja BiełTA.

Zbliżenie reżimów

Oba kraje mają zawrzeć około dziesięciu porozumień sektorowych, obejmujących m.in. rolnictwo, edukację oraz wzajemne dostawy towarów, takich jak żywność i kosmetyki.

To kolejny etap zbliżenia obu reżimów. Łukaszenka i Kim spotkali się wcześniej we wrześniu 2025 r. w Pekinie. W wywiadzie udzielonym pod koniec ubiegłego roku białoruski lider komplementował północnokoreańskiego przywódcę, określając go mianem "przyzwoitego i uczciwego człowieka, z którym można robić interesy".

Białoruś zadeklarowała gotowość do realizacji projektów trójstronnych z udziałem Rosji lub Chin.

Choć historyczna wymiana handlowa była niemal nieistniejąca - jeszcze w 2021 roku jej wartość wynosiła zaledwie kilka tysięcy dolarów - obecnie Białoruś i Korea Płn. notują gwałtowny wzrost aktywności. Szacuje się, że dzięki dużym transportom produktów mięsnych i spożywczych zrealizowanym pod koniec 2025 roku, obroty wzrosły do poziomu setek tysięcy dolarów, co ma stanowić fundament pod dalszą ekspansję białoruskich leków i żywności w zamian za koreańskie kosmetyki.

Historyczne relacje obu państw sięgają 1984 roku, gdy ówczesną Białoruską Socjalistyczną Republikę Radziecką odwiedził Kim Ir Sen.