Będzie mieszkanie dla Kacpra Tomasiaka! To nagroda za sukcesy skoczka podczas zakończonych w niedzielę igrzysk - Polak wywalczył dwa srebrne i jeden brązowy medal. Początkowo mieszkanie miało trafić do mistrza olimpijskiego, jednak żaden z Polaków nie zdobył złota.

Kacper Tomasiak podczas igrzysk we Włoszech / TOBIAS SCHWARZ / AFP/EAST NEWS

Kacper Tomasiak zdobył dwa srebrne i jeden brązowy medal na igrzyskach olimpijskich.

Tomasiak otrzyma dwupokojowe mieszkanie od sponsora PKOl, mimo że nagroda była przewidziana tylko dla złotych medalistów.

Żaden polski sportowiec nie zdobył złotego medalu podczas igrzysk w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo.

Kacper Tomasiak, który w zakończonych w niedzielę igrzyskach we Włoszech wywalczył trzy medale, otrzyma mieszkanie od jednego ze sponsorów Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl).

Pierwotnie grupa Profbud miała przekazać mieszkanie jako nagrodę wyłącznie złotym medalistom olimpijskim z Mediolanu i Cortiny d'Ampezzo. Na najwyższym stopniu podium nie stanął jednak żaden z Biało-Czerwonych. Mimo to zdecydowano się nagrodzić "własnym M" Tomasiaka, który zdobył trzy z czterech medali wywalczonych przez polską ekipę.

Suma nagród finansowych z PKOl oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki, na jakie może liczyć Tomasiak, wyniesie ok. dwóch milionów złotych.

Dwupokojowe mieszkanie w "Paryżu"

Skoczek narciarski otrzyma dwupokojowe mieszkanie w drugim budynku dzielnicy "Paryż", który powstaje w ramach inwestycji Miasto Polskich Mistrzów Olimpijskich pod Warszawą.

"Medale wywalczone na igrzyskach olimpijskich w Mediolanie to dla mnie przede wszystkim potwierdzenie, że ciężka praca i wiara w swoje możliwości mają sens, nawet jeśli droga na szczyt zaczyna się bardzo wcześnie. Mam 19 lat i wciąż czuję, że jestem dopiero na początku swojej sportowej kariery, dlatego ten sukces traktuję jako jej ważny etap, ale chcę osiągać jeszcze więcej. Mieszkanie od sponsora to dla mnie nie tylko nagroda za wynik sportowy, ale też sygnał, że ktoś dostrzega mój potencjał i chce wspierać mnie w dalszym rozwoju" - powiedział Tomasiak, cytowany w komunikacie prasowym.

Kto już otrzymał mieszkania?

Do tej pory mieszkania w pierwszym budynku dzielnicy "Paryż" trafiły do medalistek letnich igrzysk w Paryżu - mistrzyni olimpijskiej Aleksandry Mirosław, a także do wicemistrzyń: Julii Szeremety, Klaudii Zwolińskiej oraz Darii Pikulik.

Pod koniec tego roku cała czwórka będzie mogła oficjalnie odebrać lokale.