Irański przywódca Modżtaba Chamenei ranny w ataku, w którym zginął jego ojciec, przeszedł kilka operacji i czeka na protezę nogi - informuje dziennik "The New York Times". Ustalono, że ma trudności z mówieniem z powodu poparzeń twarzy, ale jest sprawny intelektualnie. Nie kontroluje jednak sytuacji w Iranie.

Nowy przywódca Iranu, Modżtaba Chamenei, został ciężko ranny w ataku, w którym zginął jego ojciec, ajatollah Ali Chamenei.

Modżtaba przeszedł kilka operacji, czeka na protezę nogi i ma trudności z mówieniem z powodu poparzeń twarzy, ale pozostaje sprawny intelektualnie.

Obecnie przebywa w ukryciu, otoczony lekarzami, w tym prezydentem Iranu Masudem Pezeszkianem i byłym ministrem zdrowia.

Modżtaba, który przejął władzę po ojcu - ajatollahu Alim Chameneim, zabitym na początku wojny Izraela i USA z Iranem, pozostaje w ukryciu.

Nowe informacje ws. stanu zdrowia Modżtaby Chameneiego

Jak ustalił dziennik, powołując się na liczne irańskie źródła, nowy przywódca Iranu jest otoczony lekarzami. Wśród nich jest także prezydent Iranu Masud Pezeszkian - z wykształcenia kardiochirurg, i były minister zdrowia.

Nowy przywódca, który nie był widziany publicznie od chwili przejęcia władzy kontaktuje się ze światem wyłącznie za pomocą pisanych odręcznie wiadomości, dostarczanych przez kurierów, którzy podróżują do jego kryjówki na motorach i samochodami, jadąc bocznymi drogami.

To oni naprawdę dziś rządzą w Iranie?

De facto najważniejsze decyzje w sprawach bezpieczeństwa, wojny czy dyplomacji podejmują "zaprawieni w bojach" dowódcy Korpusu Strażników Rewolucji. Modżtaba zarządza krajem tak, jakby był szefem rady nadzorczej - ocenia w rozmowie z "NYT" Abdolreza Dawari, polityk, który pełnił funkcję doradcy byłego prezydenta Iranu Mahmuda Ahmadineżada.

Dodaje, że nowy przywódca polega zdecydowanie na opinii doradców, decyzje "podejmowane są kolektywnie", zaś członkami tej "rady nadzorczej" są generałowie.

Według analizy dziennika, opartej na rozmowach z przedstawicielami obecnych i byłych władz Iranu, Korpusu Strażników Rewolucji i osób znających Modżtabę Chameneiego, nowy przywódca nie kontroluje w pełni sytuacji w kraju, umocniły się natomiast wpływy dowódców wojskowych, podczas gdy słabnie pozycja duchownych.

"Modżtaba rzadko przeciwstawia się generałom"

Na skonsolidowanie wpływów wysokiej rangi dowódców Korpusu Strażników Rewolucji wpłynęła ich postawa po śmierci Chameneiego seniora. To oni poparli wybór nowego przywódcy, toteż - jak oceniają rozmówcy dziennika - Modżtaba "rzadko, jeśli w ogóle, przeciwstawia się zdaniu generałów".

Wylot wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych J.D. Vance'a do Pakistanu na rozmowy z Iranem został odwołany, ponieważ to generałowie postanowili zerwać negocjacje. Uznali bowiem, że wprowadzona przez prezydenta Donalda Trumpa blokada cieśniny Ormuz świadczy o tym, że nie jest zainteresowany dyplomacją i ma zamiar nadal wywierać presję na Teheran - przekazuje "NYT", powołując się na dwóch przedstawicieli irańskich władz i członków Korpusu Strażników Rewolucji.