​Broniący trofeum piłkarze Paris Saint-Germain wygrali na wyjeździe z AS Monaco 3:2 w pierwszym meczu barażowym o awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Krok w stronę awansu zrobił też Real Madryt, który wziął udany rewanż na Benfice za porażkę w fazie ligowej. "Królewscy" pokonali gospodarzy 1:0 po bramce Brazylijczyka Viniciusa.

Real Madryt pokonał w pierwszym meczu Benficę Lizbona 1:0 / PAP/EPA/JOSE SENA GOULAO / PAP/EPA

PSG przegrywało już 0:2. Ostatecznie wygrali z AS Monaco

Mecz w Monaco miał sensacyjny początek. Już w pierwszej minucie prowadzenie gospodarzom dał Folarin Balogun. W 18. Amerykanin podwyższył na 2:0. Początkowo piłkarzom PSG niewiele się udawało. W 22. minucie rzut karny zmarnował Vitinha. Później jednak wszystko zaczęło wracać do normy. Goście wyrównali jeszcze przed przerwą, dzięki bramkom Desire Doue i Achrama Hakimiego.

Na początku drugiej połowy czerwoną kartką ukarany został pomocnik Monaco Aleksandr Gołowin. Paryżanie przewagę zawodnika wykorzystali w 67. minucie, gdy znów trafił Doue. 20-latek mecz zaczął na ławce rezerwowych, ale wszedł już w 27. minucie zastępując kontuzjowanego Ousmane'a Dembele.

Real wygrywa w Lizbonie. Bohaterem Vinicius

Działo się także w Lizbonie, gdzie w hicie kolejki Real pokonał za sprawą bramki Brazylijczyka Viniciusa Juniora w 50. minucie. Benfice Lizbona. Pomocnik "Królewskich" po zdobyciu bramki miał zostać znieważony na tle rasowym przez rywala Gianlucę Prestianniego, o czym poinformował sędziego. W efekcie spotkanie zostało przerwane na 11 minut.

Zadanie przed zespołem z Portugalii w rewanżu będzie o tyle trudniejsze, że będą musieli sobie radzić bez trenera Jose Mourinho. Portugalski szkoleniowiec został wykluczony we wtorek przez sędziów i nie będzie mógł poprowadzić swojego zespołu w Madrycie.

Porażki włoskich klubów

W pozostałych wtorkowych meczach porażek doznały dwie włoskie drużyny. Atalanta Bergamo, z Nicolą Zalewskim w składzie, przegrała na wyjeździe z Borussią Dortmund 0:2. Natomiast Juventus Turyn, bez kontuzjowanego Arkadiusza Milika, uległ wysoko w Turcji miejscowemu Galatasaray aż 2:5.

Na środę zaplanowano kolejne cztery spotkania. Karabach Agdam bramkarza Mateusza Kochalskiego podejmie Newcastle United, Inter Mediolan Piotra Zielińskiego na wyjeździe zmierzy się z Bodoe/Glimt, Club Brugge zagra z Atletico Madryt, a Olympiakos Pireus z Bayerem Leverkusen.

Co najmniej 5 angielskich zespołów w 1/8 finału

W 1/8 finału czeka już osiem najlepszych drużyn po fazie ligowej. Aż pięć z nich jest z Anglii: Arsenal Londyn, Liverpool, Tottenham Hotspur, Chelsea Londyn i Manchester City. Pozostałe to: Bayern Monachium, Sporting Lizbona oraz Barcelona, której piłkarzami są Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny.

Rewanże odbędą się 24-25 lutego, natomiast 27 lutego losowanie par 1/8 finału. Wówczas zostanie ustalona drabinka fazy pucharowej. Finał zaplanowano na 30 maja w Budapeszcie.