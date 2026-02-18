Podczas gdy wszyscy uczestnicy tegorocznych igrzysk olimpijskich otrzymali smartfony od Samsunga, jednego z głównych sponsorów Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, rosyjscy sportowcy musieli zadowolić się jedynie... pastą do zębów i szamponem. Dlaczego?
- Rosyjscy olimpijczycy nie otrzymali smartfonów od organizatorów; dostali jedynie zestaw higieniczny składający się z pasty do zębów i szamponu.
- Z czego wynika ta decyzja? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.
Organizatorzy igrzysk olimpijskich we Włoszech zapowiadali, że każdy sportowiec otrzyma w prezencie telefon marki Samsung - jednego z głównych sponsorów Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.
Jednak rosyjscy zawodnicy nie znaleźli w swoich pakietach startowych nowoczesnych smartfonów.
Jak poinformował MKOl, decyzja o nieprzekazywaniu telefonów rosyjskim sportowcom wynika z obowiązujących sankcji. Zgodnie z przepisami, organizatorom zabroniono dystrybucji urządzeń elektronicznych do przedstawicieli niektórych krajów.
Przypomnijmy, że od 2022 roku Unia Europejska zakazuje eksportu do Rosji tzw. dóbr luksusowych, w tym telefonów o wartości powyżej 750 euro.
O sytuacji poinformował m.in. rosyjski skialpinista Nikita Filipow, który przyznał, że zamiast telefonu otrzymał od organizatorów jedynie szampon i pastę do zębów.
Rosyjskie agencje informacyjne zauważają, że podobna sytuacja miała miejsce podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 roku, kiedy rosyjscy sportowcy również nie otrzymali prezentów od sponsorów.