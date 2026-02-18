Podczas gdy wszyscy uczestnicy tegorocznych igrzysk olimpijskich otrzymali smartfony od Samsunga, jednego z głównych sponsorów Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, rosyjscy sportowcy musieli zadowolić się jedynie... pastą do zębów i szamponem. Dlaczego?

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Rosyjscy olimpijczycy nie otrzymali smartfonów od organizatorów; d ostali jedynie zestaw higieniczny składający się z pasty do zębów i szamponu.

Z czego wynika ta decyzja? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule.

Po więcej ważnych informacji z Polski i ze świata zapraszamy na stronę główną RMF24.pl . Bądź na bieżąco!

Prezent nie dla wszystkich

Organizatorzy igrzysk olimpijskich we Włoszech zapowiadali, że każdy sportowiec otrzyma w prezencie telefon marki Samsung - jednego z głównych sponsorów Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

Jednak rosyjscy zawodnicy nie znaleźli w swoich pakietach startowych nowoczesnych smartfonów.

Jak poinformował MKOl, decyzja o nieprzekazywaniu telefonów rosyjskim sportowcom wynika z obowiązujących sankcji. Zgodnie z przepisami, organizatorom zabroniono dystrybucji urządzeń elektronicznych do przedstawicieli niektórych krajów.

Przypomnijmy, że od 2022 roku Unia Europejska zakazuje eksportu do Rosji tzw. dóbr luksusowych, w tym telefonów o wartości powyżej 750 euro.

Pasta do zębów i szampon zamiast smartfona

O sytuacji poinformował m.in. rosyjski skialpinista Nikita Filipow, który przyznał, że zamiast telefonu otrzymał od organizatorów jedynie szampon i pastę do zębów.

Rosyjskie agencje informacyjne zauważają, że podobna sytuacja miała miejsce podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 roku, kiedy rosyjscy sportowcy również nie otrzymali prezentów od sponsorów.