Zespół AF Corse, którego kierowcą jest Robert Kubica, zajął piąte miejsce w ostatniej rundzie wyścigowych mistrzostw świata World Endurance Championship (WEC) w Bahrajnie. Dzięki temu zapewnił sobie tytuł wicemistrzowski w najbardziej prestiżowej kategorii Hypercar. To kolejny ogromny tegoroczny sukces Kubicy i jego partnerów. W czerwcu wygrali we Francji najbardziej prestiżowy wyścig 24 Le Mans.

Partnerami Roberta Kubicy w AF Corse w sezonie 2025 w mistrzostwach świata WEC byli Chińczyk Yifey Ye i Brytyjczyk Phil Hanson. / IPA Sport/ABACA/Abaca/East News / East News

W sobotę na Bahrain International Circuit, torze nazywanym też Sakhir, najlepszą formę zaprezentowali kierowcy dwóch fabrycznych ekip Toyoty Gazoo Racing, którzy byli najszybsi. Trzy kolejne lokaty od trzeciej do piątej wywalczyły teamy Ferrari, dwa fabryczne z mistrzami świata i AF Corse, zespół prywatny jeżdżący Ferrari.

W teamie mistrzów świata, Ferrari z numerem 51, jeździli doświadczeni Włosi Alessandro Pier Guidi i Antonio Giovinazzi oraz Brytyjczyk James Calado.

Natomiast partnerami Polaka w AF Corse w sezonie 2025 w mistrzostwach świata WEC byli Chińczyk Yifey Ye i Brytyjczyk Phil Hanson.