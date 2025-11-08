"Po pierwsze, chciałbym przeprosić Kanadę za to, że ją nosiłem. Po drugie, byłem pod presją. Nie miałem zbyt dużego wyboru" - powiedział książę Harry w wywiadzie dla kanadyjskiej telewizji CTV. W ten sposób odpowiedział na falę negatywnych komentarzy, które pojawiły się, gdy założył czapkę drużyny Los Angeles Dodgers w trakcie baseballowego finału World Series 2025. O tytuł Amerykanie walczyki z kanadyjską drużyną Toronto Blue Jays.

Książę Harry z żoną w trakcie meczu LA Dodgers / Frank Gunn/Press Association / East News

Książę Harry przeprosił Kanadę za noszenie czapki Los Angeles Dodgers podczas meczu z Toronto Blue Jays.

Wyjaśnił, że zrobił to z grzeczności po zaproszeniu przez właściciela Dodgersów.

Obiecał, że od teraz będzie nosił czapkę Blue Jays i kibicował kanadyjskiej drużynie.

Wybór Harry’ego wywołał rozczarowanie wśród kanadyjskich fanów i debatę o lojalności.

Czapka Dodgersów wywołała burzę

Podczas czwartego meczu World Series 2025, w którym Los Angeles Dodgers zmierzyli się z Toronto Blue Jays, książę Harry pojawił się na trybunach w czapce amerykańskiej drużyny. Jego obecność, w towarzystwie żony Meghan Markle, została udokumentowana w mediach społecznościowych, a zdjęcia pary szybko obiegły internet.

Nie umknęło to uwadze kanadyjskich kibiców, którzy poczuli się rozczarowani postawą księcia. Jako członek brytyjskiej rodziny królewskiej, Harry pozostaje w linii sukcesji do tronu, a Kanada, będąca królestwem Wspólnoty Narodów, oczekuje od niego lojalności nie tylko w sprawach państwowych, ale - jak się okazuje - także sportowych.



"Byłem pod presją"

W wywiadzie dla kanadyjskiej telewizji książę Harry odniósł się do kontrowersji. Po pierwsze, chciałbym przeprosić Kanadę za to, że ją nosiłem. Po drugie, byłem pod presją. Nie miałem zbyt dużego wyboru - wyjaśnił, tłumacząc, że został zaproszony na mecz przez właściciela Dodgersów. Jak dodał, noszenie czapki było "grzecznym gestem".

Książę zapewnił również, że w kolejnych meczach kibicował już Blue Jays, a na dowód założył czapkę kanadyjskiej drużyny. Od teraz będę nosił tę - zadeklarował, prezentując nowe nakrycie głowy.



"Bycie fanem często wiąże się z tożsamością. Dlatego kiedy byli wyżsi rangą członkowie rodziny królewskiej są widziani w amerykańskich barwach drużyny, podczas gdy ich przeciwnik jest kanadyjski, może to wywołać debaty o lojalności, przynależności i tożsamości" - zauważyła komentatorka CTV Afua Hagan.

Blue Jays są jedyną kanadyjską drużyną w Major League Baseball i nie zdobyli tytułu mistrzowskiego od trzech dekad. Nic dziwnego, że oczekiwania wobec wsparcia ze strony rodziny królewskiej są szczególnie wysokie.

Harry i Meghan żyją w LA

Harry i Meghan Markle od 2020 roku mieszkają w Los Angeles. Wcześniej rozważali także przeprowadzkę do Vancouver, co wzbudziło ogromne zainteresowanie wśród kanadyjskich fanów monarchii. Meghan, rodowita mieszkanka Los Angeles, przez lata mieszkała w Toronto podczas pracy na planie serialu "Suits". Para oficjalnie pokazała się razem właśnie w tym mieście podczas Invictus Games w 2017 roku.