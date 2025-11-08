Karol Nawrocki powiedział, że Marsz Niepodległości "to już tradycyjne miejsce spotkania tysięcy Polaków 11 listopada".

"Z całego kraju do stolicy przybywają polscy patrioci, by z biało-czerwoną w dłoni świętować niepodległość oraz pokazać swoją jedność i miłość do ojczyzny - ponad wszelkimi podziałami" - podkreślił.

W tym roku wydarzenie odbywa się pod hasłem: "Jeden naród - silna Polska". "To świetna okazja, abyśmy całemu światu dali pozytywny sygnał, że Polacy są zjednoczeni, dumni i zdeterminowani, by budować wielką Polskę" - powiedział prezydent.

O tym, że prezydent Karol Nawrocki weźmie udział w Marszu Niepodległości donosił nieoficjalnie już w ostatni wtorek dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. "Trwają logistyczne przygotowania, aby zapewnić bezpieczeństwo głowy państwa, ponieważ oprócz policji, w tłumie będą obecni także funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa" - relacjonował reporter RMF FM.

Tegoroczny Marsz Niepodległości rozpocznie się w stolicy o godzinie 13.00 modlitwą na rondzie Dmowskiego. O godzinie 14.00 nastąpi jego otwarcie, odśpiewanie hymnu, a potem uczestnicy marszu ruszą w stronę błoni Stadionu Narodowego.

Marsz Niepodległości od kilku lat przechodzi przez Warszawę 11 listopada stałą trasą: od ronda Dmowskiego, Alejami Jerozolimskimi, mostem Poniatowskiego na błonia Stadionu Narodowego.