Potwierdziły się ustalenia RMF FM sprzed kilku dni. Prezydent Karol Nawrocki weźmie udział w Marszu Niepodległości w Warszawie. "Spotkajmy się wszyscy, jak co roku, 11 listopada. Do zobaczenia" - zachęcił w filmie opublikowanym w sobotę na platformie X. W tym roku wydarzenie odbywa się pod hasłem "Jeden naród - silna Polska".
Film, który opublikował prezydent opatrzony został fotografiami z poprzednich edycji Marszu Niepodległości, w tym zdjęciami przedstawiającymi Karola Nawrockiego.
"Spotkajmy się wszyscy, jak co roku, 11 listopada, na Marszu Niepodległości w Warszawie. Do zobaczenia" - zachęcił w nagraniu prezydent.