W mieście Asman ma zamieszkać "pół miliona, a może i milion" mieszkańców. Jego budowa - nad jeziorem Issyk-Kul w Kirgistanie - właśnie została uroczyście zainaugurowana - informuje portal 24.kg. Władze kraju od początku lansują Asman jako "ekomiasto" z inteligentną infrastrukturą, transportem niskoemisyjnym i centrami technologicznymi. Wątpliwości wokół inwestycji jest sporo, m.in. co do jej wpływu na ekosystem jeziora.
Według portalu 24.kg w ceremonii otwarcia, która odbyła się w tym tygodniu, uczestniczyły "najważniejsze osoby w państwie".
Idea zbudowania miasta obliczonego na "pół miliona, a może i milion" mieszkańców w liczącym nieco ponad 7 mln ludzi Kirgistanie ogłoszona została na początku bieżącej dekady. Oficjalna prezentacja koncepcji "miasta przyszłości" odbyła się w lipcu 2021 roku. Jej autorzy zapowiedzieli nowoczesną, przyjazną środowisku aglomerację o powierzchni około 4 tys. ha, zaprojektowaną tak, by z lotu ptaka przypominać tradycyjny kirgiski instrument muzyczny komuz.