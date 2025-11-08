Zastrzeżenia do ekomiasta

Władze kraju od początku lansowały Asman jako "ekomiasto" z inteligentną infrastrukturą, transportem niskoemisyjnym i centrami technologicznymi. Obiecywano setki tysięcy miejsc pracy i napływ inwestycji zagranicznych.

Od początku jednak pojawiały się wątpliwości ekspertów odnośnie kosztów inwestycji, czy stabilności i przejrzystości finansowania w realiach chwiejnej gospodarki Kirgistanu.

Zastrzeżenia mają też naukowcy, którzy obawiają się o wpływ ogromnej inwestycji na ekosystem jeziora Issyk-Kul, położonego w górach Tienszan, na wysokości ponad 1600 m n.p.m., drugiego pod względem wielkości na świecie jeziora na terenach górskich i ostoi wielu gatunków ptaków.

Inwestycja z perypetiami

Przełomowy moment nastąpił 30 czerwca 2023 r., gdy w obecności prezydenta Sadyra Żaparowa wmurowano kamień węgielny pod budowę miasta. W zamyśle władz był to akt, który miał przekuć wizję w realne działania i nadać projektowi polityczny priorytet. W komunikatach rządowych podkreślano, że budowa ma być finansowana przez zagranicznych partnerów i zrealizowana etapami w przeciągu kilku, kilkunastu lat.

Rzeczywistość wyglądała jednak nieco inaczej. Podpisywano porozumienia i umowy, które bywały rozwiązywane lub renegocjowane. W maju 2024 r. ogłoszono, że budowa miasta ruszy "w najbliższych dniach". Wówczas, jak informowali rządzący, zainteresowanie inwestycjami wykazywały firmy z Francji, Chin i Korei. Niewymienieni z nazwy inwestorzy z Seulu mieli wyłożyć pierwszy miliard dolarów z dwudziestu, na jakie rząd w Biszkeku szacuje koszt budowy miasta.

Przez kilkanaście miesięcy o budowie miasta w mass mediach wspominano nader rzadko, ponieważ pojawiły się zastrzeżenia co do transparentności już podpisanych umów. W październiku 2025 r. kirgiski portal Akczabar poinformował o memorandum podpisanym w Pekinie przez Narodową Agencję Inwestycji Kirgistanu z jednym z chińskich przedsiębiorstw budowlanych - władze przedstawiały to jako krok naprzód w kierunku pozyskania technologii i finansowania inwestycji.

Budowa miasta Asman ruszyła

Z informacji przekazanych przez kirgiskie media wynika, że budowa, która ruszyła oficjalnie w mijającym tygodniu, będzie przebiegać etapami, a realizację projektu powierzy się prywatnym firmom. Szef Narodowej Agencji Inwestycji Rawszan Sabirow miał poinformować, że jak na razie tereny pod budowę przydzielono dwóm przedsiębiorstwom - jednemu 100 ha, drugiemu 80 ha.

Na opublikowanych w kirgiskich mediach fotografiach z ceremonii widać dwie nazwy - jednego przedsiębiorstwa chińskiego (lecz o innej nazwie niż ta, którą przedstawiano w październiku) oraz jednego kirgiskiego.