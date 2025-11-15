​Ewa Pajor na ustach Barcelony. Polka w kobiecym El Clasico strzeliła dwie bramki, a jej Barcelona pokonała Real Madryt 4:0. Reprezentantka Polski jest współliderką klasyfikacji strzelczyń ligi hiszpańskiej razem z klubową koleżanką Claudią Piną. Obie zdobyły po osiem bramek.

Ewa Pajor strzeliła dwie bramki w starciu z Realem Madryt (zdjęcie poglądowe) / Alejandro Garcia / PAP/EPA

Mecz na Estadi Olimpic Lluis Companys oglądało ponad 36 tysięcy kibiców. Pajor strzeliła gole w 15. i 30. minucie.

Barcelona pokonała Real. Walnie przyczyniła się do tego Ewa Pajor

Polska napastniczka miała też szansę na hat-tricka, ale nie wykorzystała dwóch sytuacji, gdy była sam na sam z bramkarką Realu Madryt. Zeszła z murawy w 89. minucie. Piłkarki Realu nie wykorzystały szansy na zdobycie bramki kontaktowej w 81. min. Cata Coll obroniła strzał Caroline Weir z rzutu karnego. Po chwili bramkarka Barcelony zanotowała kolejną znakomitą interwencję, gdy zatrzymała Atheneę del Castillo.

W doliczonym czasie piłkarki Barcelony zastosowały wysoki pressing, odebrały piłkę przed kolem karnym, a gola na 3:0 strzeliła 18-letnia Szwajcarka Sydney Schertenleib, która weszła na boisko dwie minuty wcześniej. Kropkę nad i postawiła zdobywczyni Złotej Piłki Aitana Bonmati, która wykorzystała dośrodkowanie Marii Leon.

Pajor 12 października doznała kontuzji kolana w starciu z Atletico Madryt (6:0). Pauzowała przez trzy mecze w klubie i dwie w narodowej reprezentacji. Pod jej nieobecność Polska zremisowała z Holandią 0:0 oraz wygrała z Walią 5:2. Napastniczka wróciła do gry 9 listopada. Barcelona z dużą przewagą prowadzi w lidze hiszpańskiej. W 11 kolejkach poniosła tylko jedną porażkę i zdobyła 30 pkt. Drugie miejsce zajmuje Real Madryt - 23 pkt, który traci do Dumy Katalonii siedem oczek.