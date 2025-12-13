Wielkie tournee Lionela Messiego po Indiach miało być sportowym świętem, ale już pierwszy dzień wydarzenia w Kalkucie przerodził się w chaos. Rozczarowani kibice rzucali krzesełkami i wtargnęli na boisko, a ochrona musiała błyskawicznie ewakuować argentyńskiego piłkarza. Organizator wydarzenia został zatrzymany przez policję, a fani domagają się zwrotu pieniędzy za bilety.

Tournee Lionela Messiego po Indiach, nazwane "GOAT (Greatest of All Time) India Tour", rozpoczęło się w Kalkucie na stadionie Salt Lake. Zamiast sportowego święta, wydarzenie przerodziło się w zamieszki. Tysiące fanów, którzy zapłacili za bilety nawet 130 dolarów, nie mogło zobaczyć swojego idola ani na żywo, ani na telebimach. Rozgoryczeni kibice zaczęli rzucać przedmiotami i niszczyć stadionowe siedzenia.

Messi ewakuowany z boiska

Planowana 45-minutowa wizyta Lionela Messiego trwała zaledwie 20 minut. Ochrona natychmiast wyprowadziła piłkarza poza boisko, gdy sytuacja zaczęła wymykać się spod kontroli. Wielu fanów, którzy pokonali setki kilometrów, by zobaczyć argentyńskiego gwiazdora, było głęboko rozczarowanych. Messi szybko odjechał. Myślę, że czuł się niepewnie. Ledwo go widziałem - relacjonował jeden z kibiców.

Policja Bengalu Zachodniego zatrzymała głównego organizatora wydarzenia, Satadru Duttę. Jak poinformował Rajeev Kumar, dyrektor generalny policji, organizator zobowiązał się na piśmie do zwrotu pieniędzy za bilety. Indyjska Federacja Piłki Nożnej wyraziła zaniepokojenie i zdystansowała się od prywatnej imprezy.

Messi promuje trasę i odsłania pomnik

Wcześniej tego dnia Messi zdalnie odsłonił w Kalkucie 21-metrowy pomnik swojego wizerunku. Trzydniowa trasa po Indiach ma na celu promocję mistrza świata z 2022 roku. Argentyńczykowi towarzyszą Luis Suarez i Rodrigo De Paul. Po Kalkucie kolejne przystanki tournee to Hajderabad, Mumbaj i Nowe Delhi.