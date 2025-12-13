Słoweniec Domen Prevc nie pozostawił złudzeń rywalom podczas sobotniego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Klingenthal. Najlepszy z Polaków, Kacper Tomasiak, zakończył zawody na 18. miejscu, choć po pierwszej serii był w ścisłej czołówce. Austriak Stefan Kraft pobił kolejny rekord liczby miejsc na podium.

/ EPA/MARTIN DIVISEK / PAP

Domen Prevc wygrał trzeci konkurs PŚ z rzędu, oddając dwa najdłuższe skoki zawodów.

Kacper Tomasiak był piąty po pierwszej serii, ostatecznie zajął 18. miejsce.

Pozostali Polacy poza czołówką: Stoch 20., Kot 25., Żyła 28.

Stefan Kraft po raz 129. stanął na podium Pucharu Świata, bijąc własny rekord.

Kraft wyprzedza w klasyfikacji wszech czasów m.in. Janne Ahonena i Adama Małysza.

Domen Prevc kontynuuje swoją znakomitą passę w Pucharze Świata. Po dwóch zwycięstwach w Wiśle, Słoweniec triumfował również w Klingenthal, wygrywając trzeci konkurs z rzędu. W sobotę zdeklasował rywali, oddając dwa najdłuższe skoki zawodów - 142,5 oraz 143 metry. Żaden z pozostałych zawodników nie przekroczył granicy 140 metrów.

Prevc zgromadził łącznie 298,5 punktu i wyprzedził drugiego Stefana Krafta aż o 25,5 punktu. Trzeci na podium był Niemiec Philipp Raimund, który stracił do zwycięzcy 26,6 punktu.

Polacy poza czołówką

Najlepszy z reprezentantów Polski, Kacper Tomasiak, po pierwszej serii zajmował wysoką, piątą pozycję. Niestety, w drugiej próbie oddał słabszy skok i ostatecznie spadł na 18. miejsce.

Pozostali Polacy uplasowali się na dalszych lokatach: Kamil Stoch był 20., Maciej Kot 25., a Piotr Żyła 28. Dawid Kubacki (32.) i Paweł Wąsek (39.) nie awansowali do drugiej serii.

18-letni Tomasiak ponownie został sklasyfikowany najwyżej z Biało-Czerwonych. Brakowało stabilności. W finale nie wyszło tak, jak w pierwszej serii - przyznał Tomasiak w rozmowie z Eurosportem.

Rekordowy Kraft

Stefan Kraft, który zajął drugie miejsce, po raz 129. w karierze stanął na podium zawodów Pucharu Świata. Austriak jest pod tym względem absolutnym rekordzistą, wyprzedzając Fina Janne Ahonena (108 miejsc na podium) oraz Adama Małysza (92). Kraft wciąż kontynuuje karierę i powiększa swoją przewagę w tej klasyfikacji.

W niedzielę odbędzie się drugi konkurs w Klingenthal.