​Premier Donald Tusk skomentował w mediach społecznościowych decyzję sądu o nieprawomocnym skazaniu na karę więzienia działaczy Prawa i Sprawiedliwości z powiatu tarnowskiego w województwie małopolskim za wyłudzenie nieruchomości od niepełnosprawnego pensjonariusza Domu Pomocy Społecznej. "Wygląda jak system. Mdłości można dostać" - napisał szef rządu.

Premier odniósł się w sobotnie popołudnie do wrześniowych wyroków sądu okręgowego w Tarnowie wobec samorządowców i działaczy PiS z powiatu tarnowskiego, w tym byłego starosty, a obecnie wicestarosty tarnowskiego Romana Ł. i wójta gminy Szerzyny Grzegorza G. oraz dyrektorki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Anny G. Na ławie oskarżonych zasiedli także pracownik Urzędu Gminy Szerzyny Stefan Sz. oraz notariusz Wojciech W.

Tusk komentuje sprawę działaczy PiS. Nie gryzł się w język

"Sąd skazał na karę więzienia działaczy PiS z Małopolski za wyłudzenie nieruchomości od niepełnosprawnego pensjonariusza Domu Pomocy Społecznej. Wygląda jak system. Mdłości można dostać"- napisał szef rządu na platformie X.

W piątek o wyrokach, jakie zapadły w tej sprawie, przypomniał portal Onet. Wszyscy oskarżeni usłyszeli wyroki bezwzględnego więzienia od 13 do 18 miesięcy. Samorządowcy PiS otrzymali także wysokie grzywny oraz kilkuletni zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w jednostkach samorządu terytorialnego. Wyroki są nieprawomocne, oskarżeni zapowiedzieli złożenie apelacji.

Ustalenia śledczych

Sprawa dotyczyła nieodpłatnego nabycia przez gminę Szerzyny działki wraz z nieruchomością o wartości ponad 200 tys. zł od podopiecznego Henryka W. na stałe przebywającego w Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu. Po remoncie w budynku mieli zamieszkać repatrianci z Kazachstanu. Przedsięwzięcie zostało jednak zablokowane, bo śledczy dopatrzyli się nieprawidłowości w przekazaniu majątku.

Samorządowcy odpowiadali przed sądem za nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza w celu osiągnięcia korzyści materialnej lub osobistej oraz usiłowanie oszustwa. Notariusz miał fałszować dokumenty. Ponadto Onet napisał w piątek, że śledczy badają obecnie dokumenty dotyczące sprzedaży przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie kilkudziesięciu działek w latach 2021-2023.

