​Premier Donald Tusk skomentował w mediach społecznościowych decyzję sądu o nieprawomocnym skazaniu na karę więzienia działaczy Prawa i Sprawiedliwości z powiatu tarnowskiego w województwie małopolskim za wyłudzenie nieruchomości od niepełnosprawnego pensjonariusza Domu Pomocy Społecznej. "Wygląda jak system. Mdłości można dostać" - napisał szef rządu.

Premier Donald Tusk / Radek Pietruszka / PAP

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Premier odniósł się w sobotnie popołudnie do wrześniowych wyroków sądu okręgowego w Tarnowie wobec samorządowców i działaczy PiS z powiatu tarnowskiego, w tym byłego starosty, a obecnie wicestarosty tarnowskiego Romana Ł. i wójta gminy Szerzyny Grzegorza G. oraz dyrektorki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Anny G. Na ławie oskarżonych zasiedli także pracownik Urzędu Gminy Szerzyny Stefan Sz. oraz notariusz Wojciech W.

Tusk komentuje sprawę działaczy PiS. Nie gryzł się w język

"Sąd skazał na karę więzienia działaczy PiS z Małopolski za wyłudzenie nieruchomości od niepełnosprawnego pensjonariusza Domu Pomocy Społecznej. Wygląda jak system. Mdłości można dostać"- napisał szef rządu na platformie X.