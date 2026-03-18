Jastrzębska Spółka Węglowa, wieloletni partner strategiczny siatkarskiego Jastrzębskiego Węgla oraz hokejowego JKH GKS Jastrzębie, ogłosiła, że z powodu trudnej sytuacji finansowej nie będzie finansować tych klubów w sezonie 2026/27. Decyzja ta wywołała duże poruszenie w środowisku sportowym i stawia pod znakiem zapytania przyszłość obu drużyn na najwyższym poziomie rozgrywek.

Jastrzębska Spółka Węglowa, jeden z największych pracodawców na Śląsku i czołowy producent węgla koksowego w Europie, od lat wspierała lokalne kluby sportowe. Przez długi czas była strategicznym sponsorem siatkarskiego Jastrzębskiego Węgla oraz hokejowego JKH GKS Jastrzębie. Dzięki temu wsparciu oba zespoły mogły rywalizować na najwyższym poziomie, odnosząc sukcesy zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej.

W ostatnich dniach biuro prasowe spółki poinformowało, że z powodu trudnej sytuacji finansowej JSW nie przewiduje dalszego finansowania klubów w sezonie 2026/27. Decyzja ta dotyczy zarówno siatkarzy, jak i hokeistów. To pierwszy taki przypadek od wielu lat, kiedy oba zespoły będą musiały szukać nowych źródeł wsparcia.

Sukcesy i aktualna sytuacja siatkarzy

Jastrzębski Węgiel to jeden z najbardziej utytułowanych klubów siatkarskich w Polsce. Drużyna czterokrotnie sięgała po mistrzostwo kraju (2004, 2021, 2023, 2024), a w 2011 roku zdobyła tytuł klubowego wicemistrza świata. W ostatnich sezonach siatkarze regularnie meldowali się na podium PlusLigi oraz odnosili sukcesy w europejskich pucharach. W minionym sezonie zespół wywalczył brązowy medal Ligi Mistrzów, pokonując w Łodzi turecki Halbank Ankara.

Obecnie Jastrzębski Węgiel zajmuje szóste miejsce w tabeli PlusLigi, a drużynę prowadzi trener Andrzej Kowal. W tym sezonie klub starał się o "dziką kartę" do Ligi Mistrzów, jednak wniosek nie został zaakceptowany przez Europejską Konfederację Siatkówki. W efekcie zespół po trzynastu latach przerwy zagrał w Pucharze CEV, gdzie odpadł w dwumeczu z włoskim Gas Sales Bluenergy Piacenza.

Równie trudna sytuacja dotknęła hokeistów JKH GKS Jastrzębie, którzy w tym sezonie zakończyli rywalizację na etapie ćwierćfinału play-off, przegrywając z GKS Tychy 1-4 w meczach. Klub, który w ostatnich latach regularnie walczył o najwyższe cele w Polskiej Hokej Lidze, również będzie musiał zmierzyć się z brakiem finansowego wsparcia ze strony JSW.