Łukasz Skorupski, bramkarz FC Bologna i reprezentacji Polski, nie zagra w marcowych barażach o awans do mistrzostw świata. Klub poinformował, że z powodu kontuzji ścięgna podkolanowego w lewej nodze zawodnik będzie musiał pauzować od 6 do 8 tygodni.

Łukasz Skorupski, podstawowy bramkarz piłkarskiej reprezentacji Polski, doznał kontuzji w meczu 29. kolejki włoskiej Serie A . W końcówce meczu z Sassuolo golkiper wybiegł przed pole karne, aby wybić piłkę głową. Uczynił to co prawda skutecznie, ale zaraz po tym upadł na murawę i złapał się za lewe udo.

Po interwencji sztabu medycznego zdecydowano, że Polak zostanie na murawie do końca, mimo że sędzia doliczył do drugiej połowy siedem minut. Trener klubu z Bolonii wykorzystał już bowiem limit zmian.

Wynik utrzymał się do końcowego gwizdka: FC Bologna wygrała 1:0, a zwycięską bramkę dla gości zdobył w 6. minucie Holender Thijs Dallinga. Łukasz Skorupski miał kilka udanych interwencji i w dużej mierze dzięki niemu jego drużyna wywiozła trzy punkty.

Początkowo nie było wiadomo, jak poważny jest uraz Łukasza Skorupskiego. Dziś już wiemy, że podstawowego golkipera reprezentacji Polski czeka kilkutygodniowa przerwa, co wyklucza jego udział w barażach o awans do mistrzostw świata.

"Badania, którym został poddany Łukasz Skorupski, wykazały uszkodzenie mięśnia dwugłowego uda lewej nogi o średnio‑wysokim stopniu; zawodnik rozpoczął już leczenie, a czas powrotu szacuje się na 6-8 tygodni" - informuje we wtorkowym komunikacie FC Bologna.

To już kolejny polski gracz wyeliminowany przez kontuzję z marcowych baraży. W poniedziałek włoskie Udinese poinformowało o kontuzji Adama Buksy, dodając, że uraz napastnika jest na tyle poważny, że wróci do gry dopiero po przerwie reprezentacyjnej.

W piątek Jan Urban, selekcjoner reprezentacji Polski, ma ogłosić nazwiska powołanych na marcowe zgrupowania i mecze barażowe o awans do mistrzostw świata. 26 marca Biało-Czerwoni zmierzą się w półfinale ścieżki barażowej z Albanią, a w przypadku zwycięstwa pięć dni później spotkają się na wyjeździe z lepszym z pary Ukraina - Szwecja.