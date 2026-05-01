Hubert Hurkacz wygrał w ćwierćfinale ATP Challenger Tour 175 w Cagliari z byłym finalistą Wimbledonu Włochem Matteo Berrettinim. Polak zagra o finał turnieju na Sardynii z rozstawionym z numerem czwartym Romanem Andresem Burruchagą, synem słynnego argentyńskiego piłkarza.

29-letni Wrocławianin występuje na turnieju na Sardynii dzięki dzikiej karcie. W pierwszych dwóch meczach wygrał w Cagliari - bez straty seta - z reprezentantami USA. Najpierw pokonał Emilio Navę (116. ATP), a następnie Zachary'ego Svajdę (88. ATP).

W ćwierćfinale zmierzył się z zajmującym 92. miejsce na światowej liście Matteo Berrettinim, finalistą Wimbledonu z 2021 roku. Był to ich piąty pojedynek, ale dopiero drugie zwycięstwo Polaka.

Hubert Hurkacz, rozstawiony z numerem szóstym, pokonał Włocha 4:6, 6:3, 6:4. Pojedynek trwał blisko dwie godziny.