Decyzją Komisji Ligi polskiej ekstraklasy Radomiak Radom musi zapłacić karę w wysokości 200 tysięcy złotych za awantury, do jakich doszło po zakończeniu ligowego starcia z Koroną Kielce w Radomiu. O wysokości grzywny zdecydowano na środowym posiedzeniu komisji.

Zamieszki na meczu Radomiaka Radom z Koroną Kielce / Piotr Polak / PAP

Z uwagi na wzajemne waśnie spotkanie obu ekip było zapowiadane w mediach jako ''święta wojna". I rzeczywiście na boisku walka o zwycięstwo była zacięta. Zwycięsko wyszli z tego pojedynku goście z Kielc, którzy już po pierwszych trzech kwadransach prowadzili 2:0. Takim też wynikiem zakończył się mecz 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy.

Dodatkowo atmosferę podgrzała czerwona kartka, którą zobaczył trener gospodarzy Goncalo Feio. Portugalczyk - jak relacjonowali po meczu sędziowie - po drugiej straconej bramce oskarżył arbitra o korupcje.

Dantejskie sceny w Radomiu

Ostatni gwizdek nie tylko nie uspokoił piłkarzy i kibiców, ale wręcz przeciwnie. To właśnie wtedy doszło do przepychanek, które zamieniły się w regularną bijatykę. W pewnym momencie na boisku pojawiła się nieuprawniona osoba, która zaatakowała piłkarza Korony Tamara Svetlina. Ponadto z sektora rodzinnego rzucono dwie butelki. Jedna z nich trafiła w głowę pracownika Korony - Michała Siejaka. Osoby te zostały już zidentyfikowane.

47-letniemu mężczyźnie, który rzucił butelką, prokuratura postawiła zarzuty dotyczące naruszenia przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu osoby poszkodowanej, za co grozi mu kara od 4,5 miesiąca do 5 lat pozbawienia wolności.

Komisja Ligi ukarała Radomiak

Wydarzeniami na radomskim stadionie zajęła się także Komisja Ligi, która na środowym posiedzeniu podjęła decyzję ukaraniu Radomiaka grzywną w wysokości 200 tysięcy złotych. Ponadto radomscy kibice otrzymali zakaz wyjazdowy na cztery mecze z Koroną Kielce. Na tym nie koniec. Zamknięto także na dwa spotkania sektor rodziny, ale wykonanie tej kary zawieszono na rok.

Ponadto Komisja Ligi zobowiązała Radomiaka do przeprowadzenia do końca audytu organizacji i bezpieczeństwa imprez masowych.