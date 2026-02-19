Emmanuel Macron zaapelował o unikanie eskalacji przemocy po zabójstwie skrajnie prawicowego aktywisty Quentina Deranque'a, informuje agencja AFP powołując się na otoczenie prezydenta Francji. Młody nacjonalista zmarł 14 lutego w wyniku obrażeń, jakich doznał w bójce z grupą osób związanych z radykalną lewicową organizacją "Młoda Gwardia".

Demonstranci trzymają portrety podczas wiecu ku czci Quentina Deranque / SAMEER AL-DOUMY / East News

Bądź na bieżąco. Po więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata zapraszamy na stronę główną RMF24.pl .

Francuski przywódca podkreślił, że we Francji "nie ma miejsca dla ruchów, które przyjmują i legitymizują przemoc". Zaapelował też do partii politycznych o "zrobienie porządków" w swoich szeregach. Wcześniej prawnik rodziny Deranque'a - Fabien Rajon - zaapelował o "spokój i wstrzemięźliwość" w rozmowie z radiem RTL. Podkreślił, że uczynił to także w imieniu bliskich zamordowanego.

Starcia radykałów zakończyły się tragedią. Nie żyje młody mężczyzna

Młody, skrajnie prawicowy, aktywista Quentin Deranque zmarł 14 lutego z powodu obrażeń, których doznał wskutek bijatyki z grupą osób związanych z radykalną lewicową organizacją Młoda Gwardia. Zabity mężczyzna był członkiem narodowego ruchu nacjonalistyczno-rewolucyjnego.

Dziennik "Le Monde" podkreślił, że Lyon, gdzie doszło do tragedii, jest od dłuższego czasu miejscem starć między grupami skrajnej lewicy i prawicy.

Śledztwo ws. śmierci Deranque'a. Są pierwsze zatrzymania

W ramach śledztwa dotyczącego m.in. zabójstwa z premedytacją policja zatrzymała łącznie 11 osób. Wśród nich jest dwóch asystentów parlamentarnych posła Francji Nieujarzmionej (LFI) Raphaela Arnault, który był współzałożycielem Młodej Gwardii. Organizacja ta została uznana za nielegalną, decyzją ówczesnego ministra spraw wewnętrznych Bruna Retailleau i rozwiązana w lipcu 2025 roku.

Siedmiu zatrzymanych jest podejrzewanych o bezpośredni udział w akcie przemocy, który doprowadził do śmierci Deranque'a. Pozostałe cztery osoby są natomiast podejrzewane o pomoc sprawcom w schronieniu przed służbami.

Media zwracają uwagę na bliski termin wyborów samorządowych, które są zaplanowane na marzec. Skrajnie prawicowe Zjednoczenie Narodowe (RN) domaga się od LFI usunięcia Raphaela Arnault ze swoich szeregów.