Zaraz po tym trafieniu sędzia pokazał czerwoną kartkę trenerowi Radomiaka, który musiał udać się na trybunę. Jak poinformował reporter Canal+ Sport, Błażej Łukaszewski, powodem decyzji arbitra "były wyartykułowane przez Feio oskarżenia o charakterze korupcyjnym pod adresem sędziego".

Korona prowadziła w Radomiu od 8. minuty. Bramkarz Filip Majchrowicz zbyt lekko podał piłkę przy wyprowadzaniu jej z własnego pola karnego. Przechwycił ją Mariusz Stępiński, podał do Wiktora Długosza, a ten nie miał już problemów ze skutecznym strzałem. Gospodarze mogli wyrównać w 15. minucie. Xavier Dziekoński był jednak dobrze ustawiony i nie dał się pokonać Rafałowi Wolskiemu. Dziewięć minut później bramkarz Korony popisał się jeszcze trudniejszą interwencją zatrzymując strzał Capity z 15 metrów.

Tuż przed przerwą kontaktową bramkę mógł zdobyć Capita. Po jego próbie dośrodkowania piłka odbiła się od poprzeczki. Potem jeszcze świetną okazję miał Maurides. Napastnik Radomiaka, główkując z kilku metrów, posłał jednak futbolówkę tuż obok słupka. W doliczonym czasie gry Dziekoński po raz kolejny uratował Koronę przed stratą gola, broniąc strzał Jana Grzesika.

Nerwowo po ostatnim gwizdku

W drugiej połowie Radomiak uzyskał sporą przewagę, gdyż z każdą upływającą minutą Korona koncentrowała się na obronie prowadzenia. Gospodarze nie potrafili jednak wypracować sobie dobrej okazji bramkowej. W końcówce gospodarze postawili wszystko na jedną kartę. Na boisku za stopera Adriana Diegueza pojawił się środkowy napastnik Abdoul Tapsoba. Nie przyniosło to jednak efektu, choć kilka razy w polu karnym Kielczan powstało ogromne zamieszanie.

Po końcowym gwizdku, przy zejściu do szatni doszło do przepychanek pomiędzy zawodnikami obydwu drużyn. Czerwoną kartką ukarany został zawodnik gospodarzy Elves Balde.

Dziennikarz portalu weszlo.com Szymon Janczyk donosi, że pijany kibic wpadł na murawę i zaatakował piłkarza. "Ktoś z trybun trafił butelką w głowę Michała Siejaka z Korony, który został przewieziony do szpitala" - dodał dziennikarz. Informację potwierdza portal Echo Dnia.

Dyrektor komunikacji i marketingu Korony Kielce Michał Siejak z rozciętą głową wyprowadzany przez ratowników medycznych po meczu 21. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy z Radomiakiem Radom / Piotr Polak / PAP