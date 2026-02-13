Skandal w meczu polskiej ekstraklasy pomiędzy Radomiakiem Radom a Koroną Kielce. Goncalo Feio, portugalski szkoleniowiec gospodarzy, który w przeszłości prowadził m.in. Legię Warszawa, w pierwszej połowie meczu został ukarany czerwony kartką i resztę spotkania oglądał z trybun. Przyczyną wykluczenie trenera Radomiaka były "wyartykułowane przez Feio oskarżenia o charakterze korupcyjnym pod adresem sędziego". Gorąco było także po ostatnim gwizdku. Dyrektor marketingu Korony Kielce został trafiony butelką w głowę i znalazł się w szpitalu.
- Bądź na bieżąco. Więcej aktualnych wiadomości sportowych znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.
Do odesłania przez arbitra Daniela Stefańskiego trenera Radomiaka Radom na trybuny doszło jeszcze w pierwszej odsłonie gry. Goncalo Feio zobaczył czerwoną kartkę chwilę po tym, jak goście z Kielc strzelili bramkę na 2:0. W 33. minucie gry goście wykonywali rzut rożny - do piłki dopadł Marcel Pięczek i huknął z woleja pod poprzeczkę.