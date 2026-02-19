Ewakuacja w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Krakowie przy ul. Rydla. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Maciej Sołtys, powodem akcji był intensywny, chemiczny zapach.

Ewakuacja w jednostce wojskowej przy ul. Rydla w Krakowie. Na miejscu strażacy z ratownictwa chemicznego - zdjęcie poglądowe / Shutterstock

"Nasz sprzęt nie wykazał żadnego zagrożenia" - powiedzieli reporterowi RMF FM krakowscy strażacy.

Jeszcze przed przybyciem Jednostki Ratownictwa Chemicznego PSP budynek opuściło 80 osób.



To nie były żadne ćwiczenia. Kontrolnie cały ośrodek został ewakuowany. Na ten moment wszyscy wrócili już do budynku - przekazał serwisowi LoveKraków rzecznik prasowy Ośrodka Zamiejscowego w Krakowie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji kpt. Zbigniew Czapik.