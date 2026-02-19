Trzy osoby trafiły do szpitala po zderzeniu dwóch aut w Nowym Borku w powiecie rzeszowskim na Podkarpaciu. Na miejscu zdarzenia lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Zdjęcie z miejsca wypadku w Nowym Borku / KMP Rzeszów / Policja

Wypadek miał miejsce po godz. 10 na drodze powiatowej w Nowym Borku. Policjanci wstępnie ustalili, że 22-latek kierujący Kią, jadąc w stronę Błażowej, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z kierującą Volkswagenem.

W wypadku ranne zostały trzy osoby. To kierowcy obu aut oraz pasażer z Volkswagena. Na miejscu lądował helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.



Policjanci będą wyjaśniać okoliczności tego wypadku.

