Straż graniczna zatrzymała kolejne osoby podejrzane o przemyt papierosów z Białorusi przy użyciu balonów meteorologicznych. Funkcjonariusze zabezpieczyli tysiące paczek nielegalnych papierosów oraz sprzęt wykorzystywany do lokalizacji kontrabandy. Cała trójka podejrzanych została tymczasowo aresztowana.

Do zatrzymań doszło w okolicach Nowej Rozedranki w powiecie sokólskim na Podlasiu. Funkcjonariusze straży granicznej zatrzymali samochód, którym podróżowały dwie osoby - mężczyzna i kobieta. W pojeździe znaleziono cztery pakunki owinięte folią, a w nich 6 tysięcy paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Wartość zabezpieczonego towaru oszacowano na ponad 123 tysiące złotych.

W miejscu zamieszkania mężczyzny funkcjonariusze znaleźli dziesięć urządzeń GPS, folię oraz sznury, które - jak podejrzewają śledczy - służyły do pakowania papierosów transportowanych balonami meteorologicznymi. U kobiety zabezpieczono kolejne 2 tysiące paczek nielegalnych papierosów, a także 225 tysięcy złotych i 9,3 tysiąca euro w gotówce.

Zatrzymany został również właściciel posesji, na której znaleziono część kontrabandy. Wszyscy zatrzymani to obywatele Polski.

Zarzuty i dalsze śledztwo

Podejrzanym postawiono zarzuty nie tylko naruszenia przepisów Kodeksu karnego skarbowego, ale także tzw. ustawy sankcyjnej, dotyczącej przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz ochrony bezpieczeństwa narodowego. Przemyt papierosów z Białorusi, która wspiera rosyjską agresję na Ukrainę, traktowany jest jako zbrodnia zagrożona karą od 3 do 30 lat więzienia.

Prokuratura Rejonowa w Sokółce, która nadzoruje śledztwo, poinformowała o zastosowaniu przez sąd tymczasowego aresztu wobec podejrzanych oraz o zabezpieczeniu majątkowym na poczet przyszłych kar. "Postępowanie ma charakter rozwojowy, planowane są kolejne czynności zmierzające do ustalenia innych osób zaangażowanych w przestępczy proceder" - przekazała prokuratura w komunikacie.

Kolejne zatrzymania w regionie

To nie pierwsza tego typu sprawa w regionie. W ostatnim czasie straż graniczna zatrzymała już dziesięć osób, w tym czterech obywateli Litwy, podejrzanych o udział w przemycie papierosów z Białorusi z wykorzystaniem balonów meteorologicznych.