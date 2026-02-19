Straż graniczna zatrzymała kolejne osoby podejrzane o przemyt papierosów z Białorusi przy użyciu balonów meteorologicznych. Funkcjonariusze zabezpieczyli tysiące paczek nielegalnych papierosów oraz sprzęt wykorzystywany do lokalizacji kontrabandy. Cała trójka podejrzanych została tymczasowo aresztowana.
- Straż graniczna zatrzymała trzy osoby podejrzane o przemyt papierosów z Białorusi przy użyciu balonów meteorologicznych.
- Funkcjonariusze zabezpieczyli tysiące paczek nielegalnych papierosów oraz sprzęt wykorzystywany do lokalizacji kontrabandy.
- Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.
Do zatrzymań doszło w okolicach Nowej Rozedranki w powiecie sokólskim na Podlasiu. Funkcjonariusze straży granicznej zatrzymali samochód, którym podróżowały dwie osoby - mężczyzna i kobieta. W pojeździe znaleziono cztery pakunki owinięte folią, a w nich 6 tysięcy paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Wartość zabezpieczonego towaru oszacowano na ponad 123 tysiące złotych.
W miejscu zamieszkania mężczyzny funkcjonariusze znaleźli dziesięć urządzeń GPS, folię oraz sznury, które - jak podejrzewają śledczy - służyły do pakowania papierosów transportowanych balonami meteorologicznymi. U kobiety zabezpieczono kolejne 2 tysiące paczek nielegalnych papierosów, a także 225 tysięcy złotych i 9,3 tysiąca euro w gotówce.
Zatrzymany został również właściciel posesji, na której znaleziono część kontrabandy. Wszyscy zatrzymani to obywatele Polski.
Podejrzanym postawiono zarzuty nie tylko naruszenia przepisów Kodeksu karnego skarbowego, ale także tzw. ustawy sankcyjnej, dotyczącej przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz ochrony bezpieczeństwa narodowego. Przemyt papierosów z Białorusi, która wspiera rosyjską agresję na Ukrainę, traktowany jest jako zbrodnia zagrożona karą od 3 do 30 lat więzienia.
Prokuratura Rejonowa w Sokółce, która nadzoruje śledztwo, poinformowała o zastosowaniu przez sąd tymczasowego aresztu wobec podejrzanych oraz o zabezpieczeniu majątkowym na poczet przyszłych kar. "Postępowanie ma charakter rozwojowy, planowane są kolejne czynności zmierzające do ustalenia innych osób zaangażowanych w przestępczy proceder" - przekazała prokuratura w komunikacie.
To nie pierwsza tego typu sprawa w regionie. W ostatnim czasie straż graniczna zatrzymała już dziesięć osób, w tym czterech obywateli Litwy, podejrzanych o udział w przemycie papierosów z Białorusi z wykorzystaniem balonów meteorologicznych.