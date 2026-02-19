Czworo nastolatków zatrzymała policja po pobiciu z użyciem maczety przed jednym ze sklepów w Krakowie. Tylko jeden z napastników był pełnoletni.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

39-letni mężczyzna został pobity w ubiegły czwartek przed sklepem w krakowskich Łagiewnikach. Napastnicy zdążyli uciec, ale zidentyfikowano ich na podstawie nagrań z monitoringu.

W ręce policji wpadły trzy niepełnoletnie osoby (w wieku 13 i 14 lat) oraz 19-latek. Wszyscy odpowiedzą za pobicie z użyciem niebezpiecznego narzędzia.

Losem niepełnoletnich zajmie się sąd rodzinny, a 19-latek będzie sądzony jak dorosły. Grozi mu do 8 lat więzienia. Mężczyznę objęto policyjnym dozorem i zakazem zbliżania się do pokrzywdzonego.