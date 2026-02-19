Znany niemiecki trener piłkarski Sepp Piontek zmarł w wieku 85 lat – poinformowała Duńska Federacja Piłkarska (DBU). Piontek był legendą w Danii, gdzie prowadził reprezentację narodową i osiągnął z nią duże sukcesy.

Sepp Piontek / Piotr Janowski / PAP

W latach 1979-1990 był selekcjonerem reprezentacji Danii.

Pod jego wodzą Dania po raz pierwszy zagrała na mistrzostwach świata w 1986 roku, docierając do 1/8 finału.

Sepp Piontek urodził się w 1940 roku we Wrocławiu. Jako piłkarz grał m.in. w Werderze Brema, z którym w 1965 roku wywalczył pierwsze w historii tego klubu mistrzostwo Niemiec.

Jego karierę dość szybko przerwała kontuzja i Piontek poświęcił się pracy trenerskiej. Pracował w Werderze, Fortunie Duesseldorf, FC St. Pauli, prowadził też reprezentację Haiti.

W 1979 roku na 11 lat został selekcjonerem duńskiej drużyny narodowej. W 1986 roku pod jego wodzą ta reprezentacja po raz pierwszy wzięła udział w mistrzostwach świata - w Meksyku odpadła w 1/8 finału.

Jednak już dwa lata wcześniej w mistrzostwach Europy we Francji, gdzie dotarła do półfinału i w tej fazie uległa w rzutach karnych Hiszpanii, zaskarbiła sobie sympatię kibiców dynamiczną, efektowną i pełną pasji grą, co zaowocowało określeniem jej mianem "duńskiego dynamitu".

Później Piontek pracował w Turcji czy na Grenlandii oraz w kilku klubach duńskich i właśnie w tym kraju miał status postaci kultowej.

"Sepp na zawsze pozostanie w pamięci jako jeden z najbardziej wpływowych trenerów reprezentacji w historii duńskiej piłki nożnej" - napisał w czwartek w kanałach internetowych duński związek. Jak przekazano, zmarł po krótkiej chorobie.