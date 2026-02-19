​Senat zgłosił w czwartek cztery drobne poprawki do obszernej nowelizacji m.in. Kodeksu postępowania karnego. Zawarte w niej zapisy dotyczą m.in. zakazu korzystania z nielegalnych dowodów oraz ograniczenia tymczasowych aresztów - zmiany miałyby skłonić sądy do bardziej roztropnego sięgania po ten środek zapobiegawczy. Nowela teraz wróci do Sejmu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Za nowelizacją Kodeksu postępowania karnego (Kpk) wraz z poprawkami głosowało 61 senatorów, 23 było przeciwnych, żaden nie wstrzymał się od głosu.

Poprawkę w izbie wyższej zaproponował m.in. senator Marcin Karpiński z klubu Lewicy - dotycząca kwestii tłumaczeń dokumentów w postępowaniach. Poprawka ta odnosi się do przewidzianego w Kpk prawa oskarżonego do skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza i daje oskarżonemu lub jego obrońcy możliwość zgłaszania zastrzeżeń dotyczących jakości otrzymanego tłumaczenia.

Zakłada ona także, że zarówno oskarżony, jak i jego obrońca mogą złożyć zażalenie co do jakości otrzymanych przez nich tłumaczeń dokumentów. Obowiązująca ustawa wśród dokumentów, które podlegają tłumaczeniu, wymieniała: "postanowienie o przedstawieniu, uzupełnieniu lub zmianie zarzutów, akt oskarżenia oraz orzeczenie podlegające zaskarżeniu lub kończące postępowanie". Po nowelizacji katalog ten miałby zostać jednak poszerzony także o inne dokumenty, jeżeli tylko mają one "istotne znaczenie dla realizacji prawa do obrony".

Senat zgłosił też trzy poprawki redakcyjno-legislacyjne wystosowane przez senackie komisje zgodnie z sugestiami Biura Legislacyjnego

Co zakłada nowelizacja?

Projektowane zmiany w procedurze karnej miałyby m.in. skłonić sądy do bardziej roztropnego sięgania po tymczasowy areszt - najsurowszy, izolacyjny środek zapobiegawczy.

W myśl projektowanych przepisów zmiany dotyczyłyby m.in. stosowania tymczasowego aresztu z uwagi na "surową karę" grożącą podejrzanemu. Aby z tego względu tymczasowo aresztować podejrzanego, musiałoby mu grozić więzienie w wymiarze do 10 lat, a nie do 8 lat jak obecnie.

Jednocześnie na podstawie tego przepisu okres stosowania aresztu do czasu wydania wyroku przez sąd I instancji nie mógłby przekroczyć 12 miesięcy.

Projektowane zmiany ws. "nielegalnych dowodów"

Inny istotny aspekt zmian odnosi się do obecnej możliwości wykorzystania w postępowaniu karnym tzw. nielegalnych dowodów. W nowelizacji zawarto przepis mówiący, że "niedopuszczalne jest przeprowadzenie i wykorzystanie dowodu uzyskanego do celów postępowania karnego za pomocą czynu zabronionego".

Na etapie prac Sejmu wiceszef MS Arkadiusz Myrcha mówił, że nowelizacja ta jest "jedną z największych, jak nie największą, kompleksową reformą postępowania karnego od momentu wprowadzenia Kodeksu postępowania karnego w 1997 r.".