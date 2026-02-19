Dziewięć osób zostało rannych w wypadku, do którego doszło w Bełchatowie. Na ul. Czaplinieckiej zderzyło się aż pięć pojazdów: autobus miejski, ciężarówka, dwa samochody osobowe i autobus pracowniczy.

Poważny wypadek w Bełchatowie; zdjęcie z miejsca zdarzenia / Powiat Bełchatowski /

Do wypadku doszło w czwartkowe popołudnie na ul. Czaplinieckiej w Bełchatowie (województwo łódzkie).

Jak informuje reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka, najpierw doszło do czołowego zderzenia autobusu miejskiego z ciężarówką.

Później w pojazd komunikacji miejskiej uderzyły dwa samochody osobowego; otarł się o niego także autobus pracowniczy.

W wypadku na ul. Czaplinieckiej rannych zostało dziewięć osób / Powiat Bełchatowski

Początkowo służby informowały o sześciu rannych osobach, ale jak informuje nasza dziennikarka - poszkodowanych zostało dziewięć osób. Pomocy udzielają im ratownicy medyczni i strażacy.

Poszkodowani to głównie pasażerowie autobusu miejskiego - wszyscy byli przytomni, mają obrażenia głowy, obtarcia i stłuczenia. Najciężej ranny jest kierowca pojazdu komunikacji miejskiej.

Jeszcze nie wiadomo, dlaczego kierowca ciężarówki zjechał ze swojego pasa ruchu.

Oprócz policjantów, na miejscu wypadku działa pięć zespołów ratownictwa medycznego i siedem zastępów straży pożarnej.