Zmarł Andrzej Brandstatter, twórca zespołu Krywań. Miał 72 lata - poinformował zakopiański magistrat. Wraz z żoną Małgorzatą był założycielem Fundacji Pro Artis, zachęcającej do wspólnego muzykowania dzieci i młodzież z Podhala, a także z innych stron Polski.

Andrzej Brandstatter (zdjęcie archiwalne) / Piotr Batorowicz / PAP

"Z głębokim smutkiem żegnamy Andrzeja Brandstattera, twórcę zespołu Krywań, założyciela wraz z żoną Małgorzatą Fundacji Pro Artis, w której zbierali fundusze na poszukiwanie i szlifowanie dziecięcych talentów" - napisano na stronie Urzędu Miasta Zakopane.

"Każde dziecko, zdrowe czy niepełnosprawne, które rwie się do muzykowania albo do rysowania, dostaje dzięki Fundacji szansę nauczyć się więcej, wystąpić na scenie, przeżyć niezapomnianą przygodę. Efekty pracy Andrzeja Brandstattera i Jego żony mogliśmy podziwiać co roku podczas zakopiańskich Wierchowych Spotkań" - przypomnieli we wpisie burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz i przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Jóźkiewicz.

"Odszedł Człowiek wielkiego serca i hartu ducha, który swym uśmiechem i pogodą zarażał innych. Jesteśmy wdzięczni, że było nam dane się spotkać. Rodzinie i Bliskim składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia" - podkreślili włodarze stolicy Tatr.

Andrzej Brandstatter urodził się w Opolu, ale większość swojego życia związał z Tatrami i Podhalem. Dzięki jego inicjatywie w 1972 roku w Zakopanem powstał zespół Krywań, który prezentował piosenki góralskie w nowoczesnej aranżacji. Później Brandstatter założył zespół Hawrań.

Przez wiele lat zmagał się ze stwardnieniem rozsianym, postępująca choroba nie pozwoliła mu grać na instrumentach, ale dalej śpiewał i pisał teksty piosenek.