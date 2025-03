Jeszcze do lat 90. poprzedniego wieku miejsce to było pełne kuracjuszy. Po zamknięciu domu zdrojowego miejscowość stała się uzdrowiskiem-widmo. Żegiestów-Zdrój (woj. małopolskie) otrzyma jednak potężny impuls, by ponownie zaprosić do siebie kuracjuszy i turystów.

Chodzi o odnowiony dom zdrojowy. Odrestaurowany po wielu latach zapaści zabytkowy budynek doskonale wkomponowuje się w krajobraz malowniczej Doliny Popradu. Remontu 10 lat temu podjęli się bracia Cechini. Żegiestów odradza się powoli na nowo. Zostało już odnowionych kilka ciekawych elementów, m.in. pijalnia zdrojowa "Anna", która cieszy się ogromnym powodzeniem. Dużo turystów i kuracjuszy przez cały rok odwiedza uzdrowisko. W tym roku głównym, historycznym wydarzeniem będzie ponowne otwarcie domu zdrojowego, który po wielu latach dewastacji odzyskał blask - mówi Krzysztof Płowiec, prezes Towarzystwa Przyjaciół Doliny Popradu. Proces remontu budynku trwał dość długo, natomiast efekty widać gołym okiem. Wszyscy, którzy odwiedzają teraz uzdrowisko, opowiadają o domu zdrojowym z zachwytem i czekają, kiedy zacznie on przyjmować kuracjuszy i pełnić swoje funkcje uzdrowiskowe - dodaje. W powrót do świetności uzdrowiska nad Popradem wierzy marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka. Każde nowe wydarzenie, które będzie realizowane bądź odtwarzane po wielu latach, musi być odpowiednio przygotowane pod względem promocji i zachęcenia turystów. Kolejnym wyzwaniem jest nie tylko modernizacja, ale inwestowanie środków na takim poziomie, aby można było pokazywać takie małopolskie perełki, które będą przyciągać w przyszłości bardzo dużo turystów - podkreśla. W najbliższym czasie planowanych jest sporo wydarzeń w wyremontowanym domu zdrojowym. Mają odbywać się tam różne wydarzenia kulturalne, które poszerzą ofertę turystyczną. Wody lecznicze w Żegiestowie-Zdroju słyną z działania przeciwzapalnego, wspomagają układ trawienny, a także pobudzają metabolizm i obniżają cholesterol, dzięki czemu wykorzystywane są w leczeniu otyłości.

