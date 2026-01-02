Awaria serwera obsługującego ministerialne systemy "Pojazd i Kierowca" w Urzędzie Miasta Krakowa. Od rana występują poważne utrudnienia w obsłudze spraw związanych z rejestracją pojazdów oraz wydawaniem praw jazdy.

Z powodu awarii nie można zarejestrować pojazdu, odebrać stałego dowodu rejestracyjnego ani prawa jazdy / Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Jak informuje magistrat, problem połączenia z Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców pojawił się o godzinie 7:40. Doszło do awarii serwera obsługującego ministerialne systemy "Pojazd i Kierowca".

W efekcie niemożliwe jest obecnie wprowadzanie nowych danych do systemu, co oznacza, że mieszkańcy nie mogą zarejestrować pojazdu, odebrać stałego dowodu rejestracyjnego ani prawa jazdy. Pracownicy Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców mogą jedynie przyjmować i weryfikować wnioski - dalsza obsługa będzie możliwa dopiero po usunięciu awarii.

Za administrację serwerem odpowiada Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Służby techniczne pracują już nad usunięciem problemu, jednak - jak podkreśla urząd - utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.

