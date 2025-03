Z czasowymi utrudnieniami muszą liczyć się ci, którzy wybierając się w polskie góry, będą chcieli skorzystać z kolejki linowej. Polskie Koleje Linowe zaplanowały bowiem wiosenne przeglądy techniczne, które mają przygotować infrastrukturę do letniej eksploatacji. Jako pierwsza stanie kolejka gondolowa w Solinie (woj. podkarpackie).

Kolej linowa nad Soliną (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W ośrodku PKL w Solinie przegląd ruszy 10 marca i potrwa do 28 marca. Na Górze Żar w Międzybrodziu Żywieckim (woj. śląskie) wyciągi będą nieczynne od 17 do 28 marca.

Jeśli chodzi o prace na terenie województwa małopolskiego, wyciągi na Palenicy w Szczawnicy będą nieczynne od 24 marca do 4 kwietnia. Kolej linowo-terenowa na Gubałówkę w Zakopanem będzie niedostępna dla pasażerów od 31 marca do 4 kwietnia, a wyciąg na Mosorny Groń w Zawoi stanie od 31 marca do 15 kwietnia. Na Górze Parkowej i Jaworzynie Krynickiej prace serwisowe potrwają od 31 marca do 18 kwietnia. Przegląd kolei na Kasprowy Wierch w Tatrach zaplanowano po długim weekendzie majowym, czyli od 5 do 30 maja.

Przed rozpoczęciem prac serwisowych turyści mogą jeszcze skorzystać z dostępnych atrakcji. Jak podają PKL, w Solinie przez najbliższy weekend można będzie jeszcze podziwiać widoki z gondoli nad zaporą i odwiedzić wieżę widokową nad zalewem. Na Palenicy wciąż czynne są trasy narciarskie, z kolei na Górze Żar od 8 marca dostępne będą już trasy rowerowe.

Na Gubałówce w Zakopanem nadal działa snowpark, choć śnieg szybko ginie, a na Kasprowym Wierchu narciarze mogą jeszcze szusować przy wiosennym słońcu w Kotle Gąsienicowym.