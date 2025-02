Katy Perry, światowej sławy gwiazda muzyki pop, zamierza wyruszyć w podróż poza granice naszej planety na pokładzie statku kosmicznego firmy Blue Origin, której właścicielem jest Jeff Bezos. Oprócz niej w kosmos poleci także żona miliardera Lauren Sanchez i cztery inne kobiety.

Katy Perry / Rex Features/EAST NEWS / East News

To będzie już jedenasty lot Blue Origin z ludźmi na pokładzie. Ma się on odbyć na wiosnę, jednak na razie nie podano jeszcze dokładnej daty. Firma już od kilku lat oferuje komercyjne wyprawy w kosmos na pokładzie swojego statku New Shepard. Po raz pierwszy rakieta ta odbyła orbitalny lot w styczniu tego roku.